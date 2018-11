On le voit encore ce soir, le téléphone n'arrête pas. Les gens souhaitent maintenir la qualité des service , s'est réjoui le président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay, qui s'est transformé durant la soirée en bénévole prêt à recevoir les dons téléphoniques.

On a des services ici qu'on retrouve à Montréal ou dans des grandes villes comme Québec. La Fondation nous aide à faire mieux. On fait déjà bien, mais elle nous aide à faire mieux et nous aide à avoir des services qu'on n'aurait peut-être pas autrement , a-t-il poursuivi, en ajoutant l'importance de mobiliser la communauté .

Les dons ne dormiront pas longtemps dans les coffres de la Fondation. Les besoins sont nombreux, selon lui. La première chose, c'est toujours le cancer. Tout le volet aussi de l'intervention, des salles d'urgence, des soins intensifs, précise M. Tremblay, sans oublier, bien sûr, le volet recherche.

Pour être bon, il faut créer de la connaissance, s'assurer qu'on est à la bonne place au bon moment alors la recherche, bien entendu, fait partie de nos priorités. Dr Stéphane Tremblay, PDGA du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

L'événement Au cœur de la vie au profit de la Fondation du CHUS a été présenté le vendredi 16 novembre de 19 h à 21 h à la télé ainsi que sur le web. Le chanteur Jean-François Breau a coanimé la soirée en compagnie de Valérie Sirois et d'Émilie Richard, d'ICI Estrie.

Arthur L'aventurier, King Melrose, Auguste, Caracol et Pascal Allard figuraient parmi les invités musicaux.