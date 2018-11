Un texte d'Axel Tardieu

Du rock, au punk, en passant par le jazz, le Blackbyrd propose aux mélomanes d'Edmonton une variété de genres musicaux.

Une histoire d'amis et de passionnés

La boutique, créée en 1993 par deux amis, a survécu à l'air du temps. Son cofondateur et propriétaire actuel, Arthur Fafard, un Franco-Albertain de 55 ans qui a perdu son français, mais pas sa passion de la musique.

« Je me rappelle la première fois que j'ai écouté ce vinyle d'Ornette Coleman. C'était une révélation , assure-t-il. « C'était du jazz tellement différent... pas si avant-gardiste que ça, mais pas courant non plus ».

Arthur Fafard s'est associé avec son ami Mark Davis en 1993 pour créer le Blackbyrd. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

Cet amoureux de la musique a plus de mille vinyles dans sa collection personnelle, composée principalement des raretés et des curiosités. « Mais cela ne me paraît pas beaucoup, comparé à certaines personnes que je connais ».

Une histoire du marché de la musique

En 25 ans de commerce, Arthur Fafard a vu de près l'évolution du marché de la musique. Dans les années 1990, lorsqu'il a ouvert sa boutique, le format CD était la grande vedette.

« C'était dur parce que les grandes chaînes de magasins contrôlaient le marché et vendait des CD, alors que nous, nous proposions surtout des vinyles rock alternatif, de punk ou de jazz... une offre qu'on ne trouvait pas dans les grandes enseignes », décrypte le disquaire.

Puis, la révolution numérique est arrivée. Les ventes de CD fondent alors comme neige, faisant fermer petit à petit les grands magasins, mais pas les disquaires indépendants qui avaient misé sur les 33 tours et les 45 tours.

Le retour du vinyles s'est opéré à partir de 2011 au Canada, selon la firme Nielsen. Photo : Radio-Canada

C'était sans compter le retour en grâce du vinyle. Entre 2012 et 2017, les ventes de musique sur ces supports au Canada ont été multipliées par six, selon l'observatoire de vente de musique Nielsen. Pendant ce temps, les ventes de chansons sur Internet, elles, ont chuté de moitié.

Une clientèle fidèle et curieuse

La clientèle de ce disquaire d'Edmonton s'est aussi rajeunie avec le temps. À l'image de Burke Komarniski, un collectionneur de 17 ans. « Sur un vinyle, on a envie d'écouter toutes les chansons », déclare-t-il.

Burke Komarniski, 17 ans, a commencé sa collection de vinyles en suivant son père. Il en a maintenant une quarantaine. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

« Je trouve plus de sens et de sentimentalité dans la musique quand j'écoute un vinyle », avoue l'adolescent qui possède déjà une quarantaine de disques.

Le disquaire franco-albertain, lui, s'étonne encore de la longévité de son commerce. « Il y a 25 ans, je n’aurais jamais imaginé durer aussi longtemps », pense-t-il. « D'autres disquaires en ville ont fermé, nous non ».

Il avoue, à demi-mot, être fier de sa réussite.