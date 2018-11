Ce dernier a accueilli la nouvelle juge en français. « C’est un jour important pour elle et pour la communauté fransaskoise », a-t-il précisé.

Une dizaine de discours, dont quelques-uns en français, ont accompagné la cérémonie d'assermentation à laquelle plus d'une centaine de personnes ont assisté.

Charlene M. Richmond était visiblement touchée par les bons mots à son endroit, se permettant même de blaguer en cette journée bien spéciale dans sa carrière.

« Ça n’arrive pas souvent. On dit parfois que [l’assermentation], ce sont un peu les funérailles des juges », dit-elle, faisant référence aux nombreuses anecdotes et compliments sur sa carrière.

Celle qui remplace le juge A. R. Rothery, qui a choisi de devenir juge surnuméraire, accède ainsi à la magistrature après 27 ans de pratique dans le cabinet d'avocat qu'elle a cofondé, Richmond Nychuk.

« On m’a souvent appelé law mom et ce titre ne me dérange pas du tout. Je suis fier de mon parcours », a-t-elle mentionné.

Je vais commencer le travail la semaine prochaine. J’ai hâte d’avoir une nouvelle carrière. Charlene M. Richmond

Bien accueillie à Gravelbourg

La nouvelle juge Richmond, une ancienne étudiante du Collège Mathieu, a reçu plusieurs messages de félicitations de la part de la communauté fransaskoise depuis l’annonce de sa nomination le 2 novembre dernier.

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, s’était réjoui de sa nomination, affirmant qu’il s’agissait d’une « excellente nouvelle » puisque cela « allait permettre d’être entendu sans avoir besoin d’un interprète dans un domaine où les subtilités langagières sont cruciales ».

« Je me considère chanceuse d’avoir pu étudier en français à Gravelbourg. À l’époque, je ne parlais même pas en français, mais je me suis toujours senti la bienvenue. Je vous remercie pour votre appui et j’espère entendre plusieurs causes en français », a dit Mme Richmond