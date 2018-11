C’est un agrandissement de 40 000 pieds carrés par rapport à l'ancien entrepôt, donc on est rendu à 164 000 pieds carrés. C’est le plus grand en Atlantique , indique Mathieu Legros, directeur national du service des adhésions pour Costco. En plus d’agrandir l’entrepôt, Costco y a ajouté de nouveaux stationnements et un poste d'essence de 24 pompes, soit le plus grand de l'est du Canada.

Le nouveau Costco de Moncton fait 164 000 pieds carrés. Photo : Radio-Canada

Mais le nouveau magasin est en fait la première partie d'un projet commercial d'envergure dans le Grand Moncton : le Granite Center.

Costco n'est que le premier locataire de ce qui deviendra d'ici quelques mois un nouveau super centre à l'image du Wheeler Park Power Center ou du Mapleton Center de Moncton , explique Bill Hennessey, directeur général de Colliers international Nouveau-Brunswick.

Bill Hennessey, directeur général de Colliers international Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le complexe comprendra des restaurants, boutiques et cafés, réparties dans six édifices.

Pour la ville de Moncton, la création d'un nouveau complexe est aussi une chance de voir arriver de nouvelles entreprises pour diversifier l'économie.

Ça représente une croissance pour nous et pour redonner des services aux citoyens. En même temps, ça représente des opportunités dans les anciens endroits pour les autres commerçants , fait valoir Richard Dunn, agent de développement économique pour la Ville de Moncton.

L'emplacement prévu du Granite Center à Moncton. Photo : Radio-Canada

L'emplacement du nouveau complexe n'a pas été laissé au hasard. Environ 53 000 véhicules circulent quotidiennement sur l'autoroute transcanadienne à la hauteur de la rue Elmwood.

Nos membres vont être capables de venir plus facilement et on peut couvrir le marché de l'Île-du-Prince-Édouard de cette façon , précise Mathieu Legros.

Le complexe commercial Granite Center prendra forme d'ici le printemps prochain.

Avec les informations de Gabriel Garon