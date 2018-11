Un texte de Julien Sahuquillo

Participer à un salon du livre comme celui de Montréal est un défi pour tout éditeur tant le nombre d’exposants est grand. Mais pour Gilda Routy, la présidente du conseil d’administration du Salon du livre de Montréal, tout le monde a sa place, y compris les éditeurs de l’Ouest.

« On a des éditeurs francophones de l’ouest du Canada qui, tous les ans, participent au Salon du livre. Ils ont un espace, leurs auteurs sont fréquents, affirme-t-elle. Pour nous, c’est important qu’ils aient une place comme francophones du Canada. »

Pour elle, la meilleure façon de faire valoir le travail des auteurs reste la rencontre directe avec le public.

« Le seul moyen de mettre de l’avant le travail des éditeurs francophones de l’ouest du pays, c’est de le faire découvrir au public québécois, explique Gilda Routy. Il faut qu’ils prennent cette place, qu’ils participent aux tables rondes et qu’ils puissent rencontrer le public. »

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) travaille à faire la promotion des auteurs hors Québec. Il représente notamment les Éditions du Blé, les Éditions des Plaines et Apprentissage Illimité pour le Manitoba, et les Éditions de la nouvelle plume en Saskatchewan.

Pour son président, Frédéric Brisson, « les éditeurs franco-canadiens ont le double défi d’avoir un marché dans leur région d’origine et au Québec ».

Faire connaître ses auteurs sur les deux tableaux n’est alors pas chose aisée. « On mise sur l’union. Étant donné que le regroupement a une masse critique intéressante, on peut bâtir des outils promotionnels avec les titres qui ont un lien avec le théâtre, la poésie, etc. On peut faire des thématiques qui dépassent les éditeurs individuellement », explique le président de la REFC.

Atteindre aussi des marchés non francophones

Au-delà juste de convaincre le public présent au salon, les éditeurs cherchent à atteindre d’autres marchés, pas forcément francophones.

« Depuis deux ans, au Salon du livre de Montréal, on reçoit la foire des droits. Elle est organisée par Patrimoine canadien. Son objectif est de permettre aux éditeurs anglophones du Canada de rencontrer les éditeurs francophones », détaille Gilda Routy.

Elle ajoute que « pour beaucoup d’éditeurs, l’objectif c’est d’arriver sur le marché américain via les éditeurs canadiens-anglais ».

« Il n’y a pas vraiment d’intérêt à republier des titres déjà publiés, au Manitoba par exemple, avec une édition à Montréal. C’est plutôt pour faire une traduction que les éditeurs ont intérêt à travailler ensemble », explique Frédéric Brisson.

Des projets de traduction qui sont d’ailleurs soutenus par des aides financières. Gilda Routy reconnaît néanmoins que les réalités des éditeurs diffèrent.

« Au Québec on est tous dans le même lieu, on dépend du même gouvernement, on a les mêmes aides. La réalité de nos collègues du reste du Canada n’est pas du tout la même que la nôtre », précise-t-elle.

L'auteure Vanessa Léger et Frédéric Brisson, le président du regroupement des éditeurs franco-canadiens, essaient de promouvoir leur travail auprès du public du Salon du livre de Montréal. Photo : Frédéric Brisson

Vanessa Léger vient de publier son premier roman aux éditions La Grande Marée. Pour cette auteure résidente de Calgary et originaire du Nouveau-Brunswick « tout le monde à sa place, il faut juste la prendre ».

« J’essaie de participer à tous les salons avec mon éditeur », affirme-t-elle.

Après deux lancements de son ouvrage à Montréal et un au Nouveau-Brunswick, elle avoue envisager la possibilité d’en faire un à la bibliothèque francophone de Calgary.