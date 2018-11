Un texte de Marie Maude Pontbriand

L’organisme Monnaie locale complémentaire à Québec se réjouit du succès du projet pilote lancé il y a cinq mois.

Il y a presque la moitié des 10 000 BLÉ qu'on a imprimé qui sont en circulation , affirme Luc Gosselin, membre fondateur de la Monnaie locale complémentaire de Québec.

Le regroupement de citoyens à l’origine du BLÉ voulait avec cette monnaie alternative favoriser la consommation locale, durable et écologique. Son fonctionnement est simple, il suffit de se procurer des BLÉ dans un des commerces participants et les dépenser dans ces mêmes commerces.

La Caisse d’économie solidaire Desjardins les a appuyés dans leurs démarches puisqu’elles cadraient dans la mission de la caisse.

Luc Fortin de l'organisme Monnaie locale complémentaire à Québec explique le projet à une consommatrice. Photo : Radio-Canada

Luc Fortin explique que pour chaque BLÉ en circulation un dollar canadien est placé dans un compte épargne garantie.

Si jamais pour une raison quelconque on devait fermer boutique, on pourrait rembourser tout le monde. En attendant, l’argent peut fructifier.

C’est justement cette association avec une institution financière reconnue qui donne de la crédibilité au projet selon le professeur d’économie à l’Université Laval, Patrick Gonzalez. Il souligne l’importance de s’assurer que la monnaie est bien gérée avant d’embarquer dans ce genre d’aventure.

Impact marginal

Si ça convient aux gens qui le font tant mieux pour eux, je ne suis pas convaincu que ça fait une énorme différence en termes de volume d'activité , tempère l’économiste.

Bien conscient de l’aspect embryonnaire du projet Boromir Vallée Dore utilise le BLÉ parce qu’il trouve important de dépenser dans des entreprises qui ont des valeurs environnementales qui croient aux échanges locaux .

Pour moi, le BLÉ c'est comme un contrat entre moi et le commerçant qui le prend. Boromir Vallée Dore, utilisateur du BLÉ

Il utilise le BLÉ depuis le mois de juin, il en a dépensé l’équivalent d’une soixantaine de dollars depuis.

Des commerçants satisfaits

Accommodation bio, une petite épicerie du quartier Limoilou, fait partie des premiers commerçants à participer au projet. Une valeur de 1389 $ de produits a été vendue en BLÉ en environ cinq mois.

C’est pour être solidaire avec une initiative citoyenne démocratique que l’entreprise a choisie de participer, explique le gérant Naïm Savoie.

Il admet avoir eu des craintes au début.

Ce que je percevais comme la difficulté de gestion au départ s'avère être minimale parce qu'en fin de compte ça se gère à peu près tout seul, on les accepte, on les revend, pour l'instant ce n'est pas des gros montants et donc ça n'a pas beaucoup d'impact d'un point de vue de l'entreprise pour sa gestion à l'interne.

Les commerces du quartier Saint-Sauveur Profil canin et Ma Station Café acceptent le BLÉ. Photo : Radio-Canada

Christian Allard est copropriétaire de deux entreprises du quartier Saint-Sauveur : Ma Station Café et Profil canin. Les deux établissements acceptent les BLÉ depuis seulement une semaine, mais déjà le commerçant est plein d’espoir face à cette nouvelle monnaie.

Il y a une certaine fidélisation qui s'opère parce que l'argent circule de façon locale dans un réseau. Christian Allard, copropriétaire de Ma Station Café et Profil canin

Il espère qu’un jour même ses fournisseurs accepteront le BLÉ.

En attendant, l’organisme Monnaie locale complémentaire à Québec tente de convaincre davantage de commerçants afin d’augmenter l’offre de services et sorti des quartiers centraux.