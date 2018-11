Le 7 juin dernier, Paul Demers, militant pour les progressistes-conservateurs, affirmait que la communauté franco-ontarienne n’a pas à avoir peur d’un gouvernement conservateur. Sur les ondes du Matin du Nord, le 16 novembre, M. Demers a répété cet avis.

Trouver un modèle viable

Le projet de l’Université [de l’Ontario français], ce n’était pas un projet qui était viable , a déclaré M. Demers.

La chose qu’on veut éviter, c’est un autre Collège des Grands Lacs, version 2.0. Paul Demers, stratège progressiste-conservateur

Contrairement au Collège des Grands Lacs, la défunte institution virtuelle qui a vu le jour en 1995, l’ UOF planifiait un « carrefour francophone » avec pignon sur rue.

Le Collège des Grands-Lacs, qui offrait des cours en ligne, a fermé ses portes en 2002. Photo : Radio-Canada/Archives

M. Demers insiste néanmoins que l’ UOF est la même chose que ce collège en ligne.

On parle de la même chose! Si l’on regarde les institutions [postsecondaires] franco-ontariennes qui existent aujourd’hui, elles arrivent de Cambrian College, Algonquin, etc. , soutient-il.

Le Collège des Grands Lacs à Toronto n’a pas fonctionné parce qu’on commençait à zéro, sans aucune base. Paul Demers, ancien stratège progressiste-conservateur

Une critique similaire avait été formulée par des défenseurs du projet – la FESFO, le RÉFO et l’AFO – à la suite de la publication du rapport de Dyane Adam. Ces organismes franco-ontariens réclamaient alors que les programmes francophones de Collège Glendon soient transférés à la nouvelle université.

M. Demers appuie toutefois la création d’une université de langue française dans le Centre–Sud-Ouest et demeure optimiste.

Je suis de l’avis que le projet n’est pas mort. C’est un projet, je crois, qui a de l’allure, un projet qui doit se manifester, mais il faut trouver un autre modèle.

Sur les médias sociaux

Dans une publication sur la page Facebook Je suis Franco-Ontarien/Franco-Ontarienne , Jean D. Dennie, déclare qu’il y a des francophones, ou au moins un, qui appui la décision .

En entrevue, l’employé de l’Université Laurentienne a expliqué sa position.

On va aller créer une autre institution qui va diviser la population des étudiants francophones , argumente M. Dennie.

L'Université Laurentienne est l'un des établissements postsecondaires bilingues de l'Ontario. Photo : CBC/Erik White

Diviser l’argent encore une fois va nuire aux programmes qui existent. Jean D. Dennie

Pour augmenter le taux de rétention dans le système francophone dans le Centre–Sud-Ouest, M. Dennie souhaite voir le gouvernement investir dans les institutions existantes.