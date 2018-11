L'un des organisateurs de l'événement, le révérend Riley McLaren, affirme que plusieurs personnes sont venues le voir avec des larmes dans les yeux en lui parlant de proches qui ont succombé à une surdose.

Ce que je veux leur dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls et que ce n'est pas leur faute s'ils ont perdu un être cher. Revérend Riley McLaren, coorganisateur de la veillée à la chandelle de Windsor

Selon lui, les gens qui meurent d'une surdose ne sont pas des toxicomanes et ils ne sont pas non plus un stéréotype : ils sont des êtres humains avant tout , dit-il.

C'est absolument dévastateur de penser à ces vies perdues , ajoute le révérend.

On demande aux gens de rester debout et silencieux pendant une heure, afin de commémorer les victimes de la crise des opioïdes qui fait rage à Windsor.

Ce rassemblement se tient de 18 h à 19 h le vendredi 16 novembre sur l'avenue Ouellette, entre l'avenue Université et la rue Chatham.