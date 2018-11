L'équipe canadienne se mesurait à la Grande-Bretagne dans la ville de Bratislava, en Slovaquie. Les Canadiennes ont mené tout au long de la partie pour finalement remporter le duel par la marque de 6 à 0. Un match à l'image des autres du tournoi pour les Canadiennes qui ont dominé tout au long de la semaine de compétition.

Les autres pays, ils se sont ajustés au courant de la semaine. Ils ont travaillé fort et jamais ils abandonnaient. Ça a été un gros ajustement pour eux, mais ils nous ont donné du fil à retordre et on est très fières de ce qu'on a accompli. Marie-Andrée Leclerc-Auger, joueuse