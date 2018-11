Madame Atena a dénoncé un jour la peine de mort dans son pays. Elle a été condamnée à 7 ans de prison et elle est victime de traitements très dégradants , explique Marc Lepage, animateur de vie spirituelle et engagement communautaire à l'école.

Atena Daemi, prisonnière d'opinion incarcérée en Iran, a été condamnée à sept ans de prison pour avoir critiqué la peine de mort Photo : Amnistie internationale

En envoyant les lettres, ça va lui donner l'espoir de dire qu'il y a des gens d'autres pays qui s'intéressent à son cas , espère Héloise Bonenfant, une élève.

Selon Amnistie internationale, près de 70 % des personnes qui ont reçu des messages depuis une douzaine d'années ont été libérées.

C'est le cas de la Tunisienne Imen Derouiche qui était venue s'adresser aux élèves. Elle a été condamnée à 7 ans de prison pour avoir participé à une manifestation étudiante en 1998 pour l'abolition des droits de scolarité.

La Tunisienne Imen Derouiche a été condamnée à 7 ans de prison pour avoir participé à une manifestation étudiante en 1998 pour l'abolition des droits de scolarité. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

On m'a fait des injections, On m'a violée, on m'a fait subir des interrogatoires.

Pour marquer cette journée, 3000 dominos ont été créés par les élèves pour symboliser la force du nombre.

Au Québec, la campagne vise un objectif de 80 000 messages envoyés à des personnes dont les droits sont bafoués.