Un texte d'Abdoulaye Cissoko

C'est sous le froid et quelques flocons de neige que les membres de l'UNMSJM se sont recueillis sur la tombe de leur leader historique. De quoi rappeler à Mikhail Bashkirov le froid rigoureux de sa Russie natale.

Ce professeur à l'Université fédérale du Nord-Est de la ville d'Iakoutsk fait son stage postdoctoral à l'Université de Saint-Boniface sur le thème des « mémoires collectives historiques pour les communautés métisses au Manitoba ».

Des membres de l'UNMSJM lors du 133e anniversaire de la mort de Louis Riel. Photo : Radio-Canada

Il explique qu'il a toujours eu de l'intérêt pour les communautés métisses. « À mon avis, c'est un des sujets les plus intéressants de l'histoire du Canada. Comme chercheur, c'est très intéressant pour moi d'être ici, car il y a des communautés différentes et une situation unique au Manitoba », affirme-t-il.

Pour le chercheur russe, il s'agit de comprendre le mode de fonctionnement de la communauté métisse, notamment la représentation de sa mémoire collective dans l'espace public. C'est en 2010 que Mikhail Bashkirov a découvert l'histoire de Louis Riel, alors qu'il préparait sa thèse sur les minorités francophones en Amérique du Nord.

« J'ai compris que la figure historique de Louis Riel est un sujet important pour les historiens et les anthropologues. Après, j'ai commencé à lire des écrits le concernant et aussi sur Gabriel Dumont [NDLR : Un allié de Louis Riel qui a aussi lutté pour les Métis de l'Ouest canadien l'Ouest canadien]. Le destin de la communauté métisse dans l'Ouest canadien est très intéressant », explique-t-il.

Dans le cadre de ses recherches, Mikhail Baskirov a comparé des communautés métisses en Sibérie et celles de l'Ouest canadien. Il dit qu'outre la ressemblance géographique entre la Sibérie et cette partie du Canada, il existe des points communs entre ces deux peuples. « La manière dont les peuples autochtones sont entrés en contact avec les Russes ou avec les Canadiens français est la même », souligne-t-il.

Mais il y a également des différences. Selon lui, au Canada, en plus des questions identitaires et culturelles, les Métis ont des revendications politiques, ce qui n'est pas le cas en Russie. « Chez nous, les revendications sont seulement d'ordre culturel et identitaire », note le chercheur.

Le séjour de Mikhail Baskirov au Canada a pris fin le jour de la commémoration de la mort de Louis Riel. Le chercheur se dit ravi d'avoir assisté un tel événement.

Les membres de la Fédération des Métis du Manitoba (MMF) ont également tenu une cérémonie à la tombe de Louis Riel vendredi, pour commémorer sa mort.