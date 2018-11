L'université avait annoncé la création de l'école en mai 2017, appuyée par un don de 25 millions de dollars versé par la fondation de la famille d'Aldo Bensadoun, fondateur du Groupe Aldo. Depuis, d'autres entreprises ont apporté leur aide au projet, et un montant total de 7,5 millions de dollars supplémentaires a été recueilli.

En plus de ces nouveaux dons, quelques sociétés se sont manifestées pour s'associer à l'École Bensadoun de commerce au détail (EBCD) à des fins de recherche, de formation et de recrutement.

L'EBCD sera responsable de la formation de la prochaine génération de dirigeants du secteur du commerce au détail, mais la recherche représentera aussi une des composantes majeures de sa mission. Ses principaux domaines de recherche comprendront l'alimentation, la santé et le bien-être, la mode et la beauté, les services financiers et la technologie financière.

La nouvelle école a accueilli cet automne sa cohorte initiale du programme de baccalauréat en commerce spécialisé en gestion de la vente au détail. Les premiers étudiants au doctorat de gestion du commerce au détail devraient faire leur entrée à l'automne 2019, tandis que le lancement d'un programme de maîtrise en gestion dans ce même secteur est prévu pour 2020.

L'école lancera en outre, l'an prochain, des programmes de formation à l'intention des cadres, avec séminaires spécialisés et formations sur mesure.