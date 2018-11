Un texte de Camille Simard

Selon l'Association des pompiers professionnels de Québec (APPQ), des nombreuses études démontrent que l'exposition aux particules et aux milieux toxiques fait en sorte que les pompiers ont plus de risques de développer certains cancers.

Au Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec (SPCI) seulement, 28 cas de cancers ont été recensés au cours des 20 dernières années.

« On connaît les dangers physiques de notre métier, mais maintenant, c'est vraiment reconnu que notre métier est dangereux pour notre santé », affirme Éric Gosselin, président de l’APPQ.

Sept types de cancers sont maintenant reconnus au Québec comme des maladies professionnelles touchant les pompiers.

En 20 ans, 28 cas de cancer ont été recensés chez les pompiers de Québec. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

Autant la direction du SPCI que le Regroupement des associations militent pour que davantage de cancers soient reconnus par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin que les pompiers touchés puissent obtenir une indemnisation.

Selon les pompiers, il en va de la santé de ces travailleurs qui risquent leur propre vie pour protéger celle des autres.

« C'est quand même préoccupant que les gens qui ont comme métier de protéger la population et de sauver les vies, lorsqu'ils ont besoin d'aide, on tombe dans des dédales administratifs très difficiles à franchir », déplore Christian Paradis, directeur du SPCI.

Un choc brutal

Réjean Pelletier, un pompier qui compte 28 années de service, souligne l'importance de voir ces maladies professionnelles reconnues.

Le 11 septembre 2015, il a reçu un diagnostic du lymphome non hodgkinien, un cancer du système lymphatique. Il a dû recevoir de nombreux traitements. On lui a retiré la moitié de l'estomac ainsi que la vésicule biliaire. Le choc a été brutal.

« C'est comme si la vie s'arrête complètement, et pour nous, et pour la famille. Ça m'a jeté à terre complètement, on est détruit », raconte M. Pelletier.

Le choc a été d'autant plus grand pour Réjean Pelletier qu'il se croyait bien protégé.

Notre habit de combat, c'est comme une armure. On se sent intouchable et on pense qu'il ne peut rien nous arriver. On ne les voit pas, les risques. Réjean Pelletier, pompier à la Ville de Québec

Il estime que le fait que son cancer ait été reconnu lui a apporté beaucoup d'aide.

Réjean Pelletier a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

Nouvelles procédures de décontamination

Plusieurs mesures ont été mises en place pour que les pompiers soient davantage protégés. Par exemple, les pompiers de Québec doivent porter un appareil respiratoire « en toutes circonstances ».

Ils doivent aussi changer d'équipement après une intervention sur le lieu d'un incendie.

« On décontamine les pompiers. Que ce soit avec des brosses, de rincer immédiatement. On nettoie aussi les équipements qui ont été contaminés sur les lieux de l'incendie. »

Autre changement significatif dans les casernes : les pompiers ne peuvent plus garder les équipements de combat individuels dans les aires de vie, comme c'était le cas par le passé.

Tous les équipements sont gardés dans les garages et lavés régulièrement lorsqu'ils sont sales. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

Tous les équipements sont gardés dans les garages et lavés régulièrement lorsqu'ils sont sales.

Malgré le fait que les voies respiratoires des pompiers soient protégées, Christian Paradis estime que les risques de développer un cancer demeurent importants.

« Il n'en demeure pas moins que les nanoparticules peuvent pénétrer à travers les habits de combat. C'est pour ça qu'il faut procéder rapidement à la décontamination », fait valoir le directeur du SPCI.

« J'espérais qu'on me fasse une place au travail, pas dans un bureau, mais bien au combat. Pour moi, c'est une réussite envers la maladie. »