Je vais y aller , dit-il sans hésitation. J’ai discuté avec quelques personnes et il faut qu’il y ait une voix vraiment progressiste et réformatrice qui s’exprime durant la course à la chefferie pour essayer d’influencer les politiques qui seront mises en place et quelle sorte de chef nous avons besoin pour répondre aux urgences actuelles du Nouveau-Brunswick.

Brian Gallant, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, a remis sa démission du poste de chef du Parti libéral jeudi matin. René Ephestion est le premier membre du Parti libéral à confirmer qu'il se lancera dans la course à la chefferie. Brian Gallant demeurera chef de l'opposition officielle tant que le parti n'aura pas choisi son nouveau chef.

René Ephestion a décidé de se lancer dans la course parce que nous vivons dans une époque où les discours qui divisent ont un écho important auprès des citoyens .

Au Nouveau-Brunswick, cela se traduit notamment par l’élection de trois députés de l’Alliance des gens, dit-il. On n'a jamais vu ça auparavant, on est dans une période trouble. Il ne faut pas laisser germer la graine de la division qu’il y a en ce moment dans la province.

René Ephestion compte donc soumettre des idées progressistes et réformatrices.

Brian Gallant a commencé à faire ces choses-là, mais n’a pas été assez vite et assez fort pour moi. René Ephestion