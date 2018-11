Un texte de Catherine Paradis

Le géant de l’aluminium n’est pas peu fier de cette première percée dans le monde du café.

L’entente signée entre Rio Tinto et Nespresso promet de valoriser à grande échelle l’aluminium certifié en vertu de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

La certification assure que l’aluminium est produit selon des normes de protection de la biodiversité, de respect des droits des peuples autochtones, de gestion de l’eau et de faibles émissions de carbone.

Nous prévoyons que la demande de produits durables provenant des consommateurs continuera d’augmenter et les buveurs de café Nespresso peuvent être assurés que l’aluminium que nous fournissons pour leurs capsules respecte les normes internationales les plus élevées , a fait savoir chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Alf Barrios.

Du côté de Nespresso, le directeur général estime que cette collaboration s’inscrit dans les valeurs de l’entreprise.

Ensemble, nous avons fait de l’aluminium de source responsable une réalité et le mécanisme de traçabilité de l’ASI nous permettra de remplir notre engagement auprès des clients, soit réduire l’impact de leur consommation. C’est une étape marquante vers un avenir plus durable et plus respectueux de l’environnement , a souligné Jean-Marc Duvoisin.

Il n'y a toutefois aucun distributeur de dosettes Nespresso au Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce moment.