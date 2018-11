Un texte de Jean-Marc Belzile

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs confirme d'ailleurs qu'ils seraient plus de 1600 à vivre dans la région, principalement au Témiscamingue.

La famille de Pierre Auger chasse dans le secteur de Rapide-2 à Rouyn-Noranda.

À l'ouverture de la chasse, ce n'est pas un orignal qu'il a aperçu, mais bien deux chevreuils, un mâle et une femelle.

On a été très surpris, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on est là et on n'avait jamais vu ça. Le buck a traversé une partie du lac pour ressortir et on l'a pris en photo pour constater que c'était quand même un huit pointes. Quand on voit un tel panache, on parle quand même d'une belle bête. On se questionne, est-ce qu'ils étaient simplement égarés ou si la faune se déplace tranquillement vers nous?

Un cerf de Virginie aperçu en Abitibi-Témiscamingue Photo : gracieuseté Pierre Auger

Selon les données des derniers recensements, le nombre de cerfs de Virginie ne serait pourtant pas à la hausse dans la région.

Il est toutefois toujours présent à certains endroits, selon la biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Caroline Trudeau.

La répartition du cerf n'est pas continue sur le territoire, mais il y a plusieurs petites pochettes à différents endroits, il y en a du nord au sud, il y a même des mentions du cerf au nord de La Sarre, mais les populations sont plus abondantes au sud du Témiscamingue , précise-t-elle.

Baisse drastique

De 1920 à 1940, le cerf de Virginie était le cervidé le plus présent dans la région, devançant même l'orignal. De 1958 à 1971, la chasse était d'ailleurs permise sur la majorité du territoire en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 200 cerfs de Viriginie étaient récoltés chaque année.

La population a ensuite baissé drastiquement pour différentes raisons, dont la température, selon la biologiste Caroline Trudeau.

Le cerf est sensible à la rigueur de l'hiver, donc lui il est importuné facilement par de grandes épaisseurs de neige. On parle de 50 centimètres et plus au sol. C'est certain qu'au Québec, on est au nord de son aire de répartition et nous, notre région est encore plus nordique, alors on est vraiment à la limite de ce qu'il peut tolérer l'hiver. Il y a des hivers où il y a beaucoup de neige. À ce moment, il y a plusieurs mortalités, ça peut aller jusqu'à plus de 40 % des populations qui peuvent être décimées.

Les coupes forestières auraient aussi contribué à cette situation en détruisant leur habitat à certains endroits, selon la biologiste Caroline Trudeau.

Je pense que ce serait la première cause, mais actuellement on est plus à l'affût de ça. On a des connaissances, on a identifié les ravages, où ils se trouvent, toutes les demandes qui vont entrer pour avoir un droit de passage, une récolte de bois ou une planification de travaux forestiers, tous les intervenants dans les ministères ont l'information sur tous les habitats que nous on souhaite protéger.

Chasser le cerf de Virginie en Abitibi-Témiscamingue?

La chasse est permise au Témiscamingue dans trois ZECS : Maganisipi, Dumoine et Restigo. Moins d'une vingtaine de cerfs y sont récoltés chaque année.

Pour le moment, rien ne laisse présager que la chasse pourrait être permise dans d'autres secteurs de la région au cours des prochaines années.