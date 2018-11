Un texte de Colombe Fortin

Joanne Carrière est une enseignante à la retraite de Saint-Laurent, au Manitoba. Elle cuisine pour nous, avec ses deux petits-enfants (Noah, 11 ans et Abby, 10 ans), sa soupe de doré et la galette métisse sans gluten.

Ces recettes, elle veut les transmettre à sa famille. Son mari est Métis et fait de la pêche commerciale sur le lac Manitoba. Joanne Carrière cuisine souvent à la maison avec le doré frais que son mari pêche, et le prépare en filets et avec les pommes de terre de son potager.

Comme Joanne a la maladie coeliaque, elle a modifié sa recette de galette métisse. Elle utilise de la farine sans gluten et du lait d'amande, ce qui fait que la galette a un peu la texture d'un biscuit sablé, mais elle demeure délicieuse.

Soupe aux filets de doré

Ingrédients pour la soupe de poisson et la galette Photo : Radio-Canada/Colombe

LES INGRÉDIENTS

8 pommes de terre

1 oignon

5 ml (1 c. à thé) de sel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre

4 filets de doré

115 g (1/4 de lb) de beurre

Abby, Noah et Joanne : les patates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Noah et Abby lavent les pommes de terre et Joanne les pèle.

Noah et Abby coupent les patates. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Noah et Abby coupent en petits cubes les pommes de terre.

oignons, patates et eau Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joanne pèle et coupe un gros oignon qu'elle ajoute aux pommes de terre et recouvre le tout d'eau.

Abby ajoute le sel et le poivre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Abby ajoute du sel et du poivre. Ce sont les seules épices pour cette recette.

Le poisson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joanne a étalé les filets de doré sur une planche à découper, et avec Noah, elle s'assure qu'il n'y a aucune arête dans les filets. Par la suite, Abby découpe en gros morceaux les filets de poisson.

Noah ajoute le doré aux patates. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les pommes de terre sont bien cuites - cela prend environ 15 minutes - Noah ajoute les cubes de poisson et éteint le feu. Le poisson cuira à la vapeur durant 3 minutes. Il doit devenir blanc, mais pas trop cuit.

Écraser les patates et le poisson, ajouter le beurre et le lait. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Avec un pilon à pomme de terre, il faut bien écraser les cubes de pomme de terre et de poisson. Ensuite, on ajoute le beurre et le lait évaporé.

Joanne Carriere Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joanne vérifie que la soupe est bien mélangée et qu'il n'y a pas de gros morceaux de pommes de terre ou de poisson. Cette recette est tout simplement délicieuse.

La galette métisse sans gluten

La galette métisse Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

LES INGRÉDIENTS

500 ml (2 tasses) de farine sans gluten

60 ml (4 c. à table ) de poudre à pâte

15 ml (1 c. à table) de sucre

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

120 ml (1/2 tasse) de beurre (Joanne utilise de la margarine)

1 oeuf

lait d'amande, pour faire 250 ml de liquide avec l'oeuf

** Recette tirée du livre Souvenirs des années, de Cécile Michaud. Joanne a modifié cette recette pour la rendre accessible aux gens qui, comme elle, ont la maladie coeliaque.

Préparation de la pâte pour la galette métisse Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Abby et Noah mesurent la farine sans gluten, la poudre à pâte, le sel et le sucre.

Joanne et Abby préparent la farine et le beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joanne ajoute le beurre et montre à Abby comment l'incorporer à la farine avec un coupe-pâte. Le beurre et la farine doivent former de petits morceaux de la grosseur d'un pois.

L'oeuf et le lait Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Abby casse un oeuf dans une tasse à mesurer et ajoute le lait afin d'obtenir 250 ml (une tasse) de liquide qu'elle verse sur le mélange de farine.

Joanne prépare la galette métisse Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joanne verse le mélange de pâte sur une plaque pour le four et forme un rond. Avant de faire cuire la galette, elle pique la pâte avec une fourchette.

Joanne vérifie la galette dans le four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Cuite au four préchauffé à 230°C (450°F) de 15 à 20 minutes, la galette restera pâle.

Galette métisse Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Noah et Abby ont découpé la galette qu'ils déposent dans un plat de service.