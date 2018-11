C’est sous couvert d’anonymat qu’une membre de longue date du parti progressiste-conservateur a déclaré en entrevue à La Presse canadienne cette semaine avoir subi des attouchements d’un membre de la législature évincé du caucus gouvernemental le mois dernier après des allégations de remarques sexistes.

Elle a également déclaré vouloir conserver son anonymat par peur de représailles envers sa carrière.

Elle a évoqué des faits s’étant déroulés lors d’une soirée professionnelle dans un bar du centre-ville de Winnipeg en septembre 2017, lorsqu’elle se serait approchée de Cliff Graydon pour le saluer.

« Je me tenais à sa gauche et soudainement sa main est passée autour de moi et s’est posée sur mes fesses », a déclaré la femme à La Presse canadienne.

« Il ne l’a pas juste posée, il m’a agrippé et je ne pouvais pas bouger. Je ne savais pas quoi faire. J’ai paniqué intérieurement », a-t-elle ajouté. Elle a aussi évoqué des avances sexuelles insistantes.

Au palais législatif, les réactions sont nombreuses et la consternation règne. « Je suis toujours surpris lorsque j’entends des allégations concernant un membre de la législature ou du parlement. Cela ne correspond pas au standard que nous devons respecter en tant qu’élus », a déclaré le ministre de l’Éducation Kelvin Goertzen.

Le chef du parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, pense que les politiciens accusés de comportement inapproprié devraient faire face à une suspension de la législature.

Il regrette qu’il n’existe pas de moyen de suspendre ou punir un élu. Il dit vouloir que le commissaire aux conflits d’intérêt du Manitoba ait davantage de pouvoir pour le permettre de suspendre temporairement le droit de vote des membres ou d’exercer certaines tâches.

Une nouvelle réalité

Pour Paul Thomas, un professeur émérite en études politiques à l’Université du Manitoba, la voie légale n’est pas la solution.

« Toutes les institutions de notre société font face à une nouvelle réalité où les comportements qui étaient ignorés ou acceptés ne le sont plus dorénavant », explique-t-il.

Paul Thomas veut croire en la nouvelle génération pour régler les problèmes de comportement. « Avec les jeunes qui entrent en politique, on peut espérer qu’ils amèneront de nouvelles valeurs et approches dans les rapports interpersonnels, de sorte que nous ayons moins d’incidents comme ceux que nous vivons actuellement », détaille-t-il.

Il ajoute que la façon de gérer ce type de conduite aujourd’hui ne répond pas au besoin de transparence de la société. « La tradition de la législature est de régler ce genre de problèmes de comportement en interne, à moins qu’il soit sérieux au point de devoir recourir à la police, à la GRC et aux procédures pénales », affirme-t-il.

Cliff Graydon s'est quant à lui défendu de tout comportement à caractère sexuel ajoutant qu'il n'était « coupable que d'avoir un mauvais sens de l'humour ». Siégeant actuellement comme indépendant, il a affirmé qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections, en 2020.

Avec des informations de CBC et La Presse canadienne