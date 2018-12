Un texte de Colombe Fortin

La Congolaise Louise-Marie Akiki vit au Manitoba depuis huit ans. Elle partage avec nous une recette très populaire dans tous les pays de l'Afrique, le plantain frit avec du poulet. Elle le cuisine avec son amie Oumou Diarra.

Louise-Marie a toujours à la maison les ingrédients nécessaires pour cuisiner cette recette. Alors si un de ses enfants lui téléphone pour lui dire qu'il vient la visiter, elle sort aussitôt ses chaudrons et cuisine le plantain au poulet. C'est une belle coutume africaine de cuisiner quand on attend de la visite et ce mets est rassembleur pour sa famille.

Louise-Marie tenait à transmettre cette recette qui peut être adaptée à tous les goûts. Elle dit qu'il est possible de remplacer le plantain par des pommes de terre, du foufou (une sorte de pâte) ou du riz.

Ingrédients pour le plantain au poulet Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients (pour 10 personnes)

2 kg de poulet

4 bananes plantain mûres, mais fermes

2 oignons moyens

1 gousse d'ail

1 grosse tomate fraîche

sel & poivre

375 ml (1 1/2 tasse) d'huile

30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates

10 oz (1 conserve) de champignons tranchés (peut être remplacé par des poivrons frais)

1 citron

Louise-Marie enlève la peau du poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie préfère retirer la peau du poulet, elle trouve que c'est moins gras. Certains la laissent.

Les oignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut couper les oignons en cubes.

Louise-Marie montre à Noah comment couper de l'ail. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie pèle l'ail et montre à Noah, le petit-fils d'une grand-mère métisse venu observer sa préparation ce jour-là, comment hacher.

Le poulet frit Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans une grande poêle, Louise-Marie verse de l'huile végétale et fait frire le poulet de chaque côté. Oumou, qui l'aide, dit qu'il est aussi possible de faire cuire le poulet au four si on ne veut pas utiliser l'huile. Après la cuisson, il faut faire égoutter le poulet sur un papier absorbant pour enlever le plus d'huile possible.

La tomate Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

On doit retirer la peau de la tomate fraîche. On la fait blanchir dans de l'eau bouillante environ 3 minutes. Quand la pelure se fendille, on retire la tomate de l'eau et on peut facilement la peler. Pour cette recette, on la coupe en gros quartiers : de toute façon, elle se défera en purée dans la sauce.

Cuisson de l'oignon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un petit chaudron, Oumou verse un peu d'huile végétale, elle ajoute les oignons et l'ail et assaisonne avec du sel et du poivre. Les oignons doivent cuire jusqu'à devenir translucides.

Les tomates et la pâte de tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les oignons sont translucides, on ajoute les tomates et la pâte de tomates. On mélange le tout et on laisse cuire à feu moyen.

Louise-Marie et Oumou surveillent la cuisson. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Juste quelques minutes avant de servir, Louise-Marie ajoute les champignons. Il suffit de les réchauffer. Si vous les remplacez par des poivrons, il faudra les ajouter un peu plus tôt afin de les laisser cuire.

Le poulet et la sauce aux tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand tout le poulet est doré de chaque côté et égoutté, on retire le surplus d'huile de la poêle et on y replace les morceaux de viande. On ajoute la sauce aux tomates et oignons. On en conserve une partie pour ajouter au moment de servir le plat. Cuire à couvert à feu moyen, 15 minutes.

Cuisson des bananes plantain Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Faire frire les bananes plantain de chaque côté. Ne pas oublier qu'une fois sur le papier absorbant, avec l'air, la banane plantain frite va devenir plus foncée. Alors il faut la retirer de l'huile quand elle est juste dorée.

Préparation du poulet et des bananes plantain Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie et Oumou terminent la cuisson des plantains et du poulet.

Louise-Marie et Oumou Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie prépare l'assiette de service. Le poulet est au centre, entouré des bananes plantain frites. Elle verse le reste de la sauce tomate sur le poulet.

Les tomates fraîches Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie découpe une tomate fraîche pour en faire une fleur. Elle servira de décor sur l'assiette de service.

Le citron Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Louise-Marie arrose de citron le poulet et les tomates avant le service.

Oumou et Louise-Marie Akiki Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Oumou Diarra et Louise-Marie nous présentent leur recette de bananes plantains au poulet. Un mets délicieux et généreux.