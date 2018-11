Vendredi après-midi, un individu a circulé en voiture près des employés qui manifestaient devant la succursale. Selon des syndiqués, il leur a lancé des insultes avant de montrer une arme à feu.

Il est débarqué en calvaire de son véhicule, il nous criait après, nous sacrait après. Les troupes se sont rapprochées, ça jouait de la trompette. Il est rentré dans son véhicule et il a sorti une arme, alors on a appelé le 911 , explique Mathieu Villeneuve, l'un des employés présents.

L’individu n’aurait toutefois pas pointé son arme directement sur les employés. Malgré tout, les grévistes se sont sentis menacés.