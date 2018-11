Les Ontariens pourront identifier plus facilement les tiques, dont la tique à patte noire, responsable de la maladie de Lyme, grâce à un site Internet mis sur pied par l'Université Bishop's à Sherbrooke. La plateforme « eTick.ca » vient d'obtenir un appui financier de plus de 477 000 dollars afin qu'elle s'étende en Ontario et au Nouveau-Brunswick.