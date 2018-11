C’est inquiétant, on a de la difficulté à offrir des services, les coûts d’exploitation ont augmenté , affirme le président-directeur général du regroupement, Yves Desjardins, qui croit que d’autres fermetures sont à prévoir si rien n’est fait.

La trentaine de résidents de la Villa Champêtre doivent se trouver un nouveau logement d’ici deux semaines, en raison de la fermeture abrupte de la résidence du secteur Pointe-du-Lac.

Les propriétaires ont invoqué le manque de personnel et la hausse des coûts d’exploitation, notamment dus aux exigences gouvernementales.

Diane Tardif doit trouver une nouvelle résidence, en 15 jours, pour ses parents qui habitaient à la Villa Champêtre, dans le secteur Pointe-du-Lac. Photo : Radio-Canada

Le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés souligne que l’installation de gicleurs, qui est très coûteuse, et l’inflation sont des facteurs qui nuisent énormément aux résidences.

Une des seules façons pour les propriétaires d’augmenter leurs revenus est de charger plus cher aux résidents, ce qui n’est pas toujours possible. C’est là qu’on est un peu coincé, les aînés qui n’ont pas beaucoup de sous ne peuvent pas assumer des augmentations de loyer , souligne Yves Desjardins.

Pour ce qui est de la pénurie de main-d’oeuvre, le regroupement affirme développer une stratégie. Il veut notamment aller sur le terrain pour convaincre des groupes ciblés de venir travailler dans les résidences.

Le regroupement a notamment pensé aux jeunes retraités et aux aînés qui pourraient être intéressés à venir travailler à temps partiel dans les résidences.

Aide du ministère de la Santé

La ministre québécoise responsable des aînés, Marguerite Blais, se dit mal à l’aise face à la situation dans laquelle sont plongés une trentaine d’aînés de la résidence privée Villa Champêtre.

En entrevue au téléphone, la ministre s’est engagée auprès des propriétaires de résidences privés à les accompagner pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre et aux défis financiers créés pas l’imposition gouvernementale de normes.

Elle amorcera une série de rencontres dans le but de trouver des solutions.

Marguerite Blais rappelle que des employés du réseau de la santé vont aider les familles de la Villa Champêtre à reloger leurs proches.

Une vingtaine d’intervenants psychosociaux et des ressources administratives sont déployés pour aider les aînés à trouver un nouvel endroit. Diverses pistes seront étudiées, comme la possibilité qu’ils déménagent dans des établissements publics (CHSLD ou ressources intermédiaires) ou qu’ils obtiennent de l’aide à domicile.

Le fait qu’on doive déployer 20 intervenants assignés dans un court laps de temps, pour deux, trois semaines, de façon intensive, témoigne quand même de l’ampleur de la situation, toutefois, on a, je pense, les ressources pour faire face à de telles situations , explique la directrice adjointe au soutien à l'autonomie de la personne âgée et aux services dans la communauté au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Évelyne Pagé.

