L'écrivaine anglo-québécoise Heather O'Neill, auteure de La vie rêvée des grille-pain et de Hôtel Lonely Hearts, ne se donne pas le droit de se définir comme une écrivaine québécoise, même si elle est née, a grandi et a presque toujours vécu au Québec. Elle écrit en anglais, et ses livres sont traduits en français.