Plusieurs milliers de migrants, partis à pied du Honduras le 13 octobre dernier, ont remonté vers le nord, jusqu'à la frontière américaine, pour demander l'asile aux États-Unis. Ces femmes, enfants et hommes, qui ont fui la violence et la pauvreté au Honduras, se déplacent dans des conditions précaires et dangereuses. Nos envoyés spéciaux nous ont offert divers points de vue sur cette caravane.