La loi provinciale oblige la papetière à remplacer d’ici janvier 2020 sa centrale de traitement des eaux usées à Boat Harbour. Le plan controversé de la compagnie est une canalisation qui déversait 70 millions de litres d'effluents par jour dans le détroit de Northumberland.

Des pêcheurs, les Premières Nations, des environnementalistes et l’Île-du-Prince-Édouard s’y opposent.

Des manifestants en bateau convergeaient vers la papetière Northern Pulp le 6 juillet dernier. Photo : Radio-Canada/CBC/Nic Meloney

Cette semaine, Paper Excellence, la société qui est propriétaire de la papetière Northern Pulp, annonçait qu'il était peu probable qu'une nouvelle canalisation soit prête à temps pour la date butoir.

Kathy Cloutier, porte-parole de Paper Excellence, espère que le public et l’industrie forestière se rangeront derrière l’entreprise pour convaincre le gouvernement néo-écossais de Stephen McNeil de lui accorder un délai supplémentaire.

Kathy Cloutier, porte-parole de Paper Excellence. Photo : Radio-Canada

L’industrie forestière, croit Mme Cloutier, comprend qu’il y aura des conséquences si l’usine de 330 employés ne peut plus fonctionner. Elle qualifie la papetière d’ épine dorsale de l’industrie forestière de la province.

Mme Cloutier fait notamment valoir que l’usine du comté de Pictou achète 95 % des copeaux de bois des scieries de la province.

Le gouvernement refuse d'accorder un sursis

Le ministre des Terres et de la Foresterie, Iain Rankin. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Au gouvernement, le ministre des Terres et de la Foresterie, Iain Rankin, est clair : le gouvernement maintient son échéance du janvier 2020 pour fermer l’usine de traitement des eaux usées de Boat Harbour, près de la communauté micmaque de Pictou Landing.

Nous nous sommes engagés envers cette communauté. La loi est passée avec l’appui de tous les partis [politiques]. Elle donnait à la papetière cinq ans pour passer à une nouvelle installation de traitement des effluents pour que [la centrale de] Boat Harbour puisse cesser ses activités. C’est toujours l’attente que nous avons , martèle M. Rankin.

Alors qu’il était ministre de l’Environnement, Iain Rankin avait décrit Boat Harbour comme l’un des plus importants exemples de racisme environnemental dans la province et, probablement, au pays .

Charge d'une actrice d'Hollywood contre la papetière

L'actrice Ellen Page est originaire d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Reuters/Vincent West

S’invitant dans ce débat, l’actrice Ellen Page, originaire de la Nouvelle-Écosse, a dénoncé la papetière Northern Pulp jeudi matin dans des messages publiés sur Twitter et Instagram.

L’actrice vedette de Juno et X-Men a encouragé le public à lire The Mill : Fifty Years of Pulp and Protest, un livre de Joan Baxter qui fait le récit d’un demi-siècle de critiques envers la papetière et expose les tactiques employées par les gouvernements pour faire accepter aux Autochtones la contamination de leur communauté par les effluents de l’usine.

Ellen Page dénonçait jeudi les tactiques classiques employées depuis des décennies pour éviter d’accepter la responsabilité des horribles conséquences pour l’environnement, et [pour] prétendre que les effluents sont inoffensifs quand ils ne le sont pas. Il y a eu des mensonges constants de la part de la papetière et des gouvernements. Lisez The Mill .

Mme Page, qui a 1,4 million d’abonnés sur Instagram et Twitter, dit que ce dossier la rend triste et furieuse , mais la motive également beaucoup.

Les pêcheurs s’opposent eux aussi au déversement des effluents sur leur territoire de pêche et s’inquiètent des conséquences sur la faune marine. Certains d’entre eux promettent de bloquer le passage à des bateaux que la Northern Pulp veut déployer pour faire des travaux d'arpentage dans le détroit de Northumberland.

Karla MacFarlane, la députée de Pictou-Ouest qui jusqu’à récemment était chef par intérim du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse et chef de l’opposition à l’Assemblée législative, indique que sa formation politique est d’accord avec le Parti libéral pour dire qu’un délai supplémentaire pour la Northern Pulp serait inacceptable.