Les cas de traumatologie seront redirigés à l’Hôpital de Mont-Laurier, à une soixantaine de kilomètres de l'Hôpital de Maniwaki.

Les femmes enceintes ou en travail devront quant à elles aller aux hôpitaux de Gatineau, de Mont-Laurier ou de Maniwaki en fonction de leur condition clinique .

L’établissement de santé est à pied d’œuvre pour mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité, les soins et les services des résidents du territoire , peut-on lire dans le communiqué du CISSS de l'Outaouais.

Selon le CISSS, les gardes chirurgicales, à partir du 20 novembre, seront pourvues jusqu'à la fin du mois de novembre. La suite des choses est incertaine.

Les chirurgiens des hôpitaux de Gatineau et de Hull se concertent pour assurer par la suite une couverture continue à la clientèle du territoire , précise l'organisme, qui ajoute que le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes collaborent afin d’assurer une couverture complète des activités chirurgicales .

