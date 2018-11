La majorité des 14 succursales de la région seront fermées de vendredi à dimanche.

Avec la période des Fêtes qui approche, cette grève est en quelque sorte un avertissement que les syndiqués lancent à la direction de la SAQ.

Les employés réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions pour ce qui est de la conciliation travail-famille. Photo : Radio-Canada/Claude Bouchard

Le syndicat estime que les négociations piétinent à la table de négociation sur la question salariale.

Les employés demandent une augmentation de 2 % par année pour les cinq prochaines années. Ils affirment que les offres de la SAQ sont insatisfaisantes.

Malgré tout, la déléguée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean du Syndicat des employés de magasin et de bureau de la SAQ, Caroline Quessy, a bon espoir de voir le conflit se régler rapidement.

On est à la dernière minute on espère avoir un règlement bientôt. Il y a beaucoup de normatif qui est déjà conventionné et on est en train de pousser pour avoir une bonne convention , explique-t-elle.

Les 5500 syndiqués au Québec qui ont tenu six jours de grève depuis le mois de juin se sont dotés d’une banque de 18 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

La direction de la SAQ prévoit néanmoins maintenir 45 succursales ouvertes sur 403 dans la province grâce au personnel-cadre. Dans la région, deux magasins sont toujours ouverts, celui sur la rue Sacré-Coeur à Alma et la SAQ Dépôt de Chicoutimi.

La convention collective des employés de la SAQ est échue depuis le 31 mars 2017.