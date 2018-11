L’homme originaire de Sherwood Park près d'Edmonton a parcouru 21 000 km entre l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique. Il a commencé à rêver à son aventure à pied quand son père a lui-même perdu sa capacité à marcher.

Entamé à Cape Spear à Terre-Neuve, son périple de 10 ans s’est conclu jeudi à Tuktoyaktuk aux Territoires du Nord-Ouest.

Heureusement, les gens de Tuk se sont montrés solidaires. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais pu terminer mon aventure et j’étais si près du but. Je suis extrêmement reconnaissant. Dana Meise

Il avoue que son dernier tronçon était le plus difficile, notamment à cause d'une mauvaise chute qui l’a conduit à l’hôpital, d'urgences familiales, de la destruction de sa tente par des corbeaux affamés et, surtout, du froid.

La nuit, le refroidissement éolien atteignait -40, une température qui lui a laissé une engelure sur le bout du nez.

L'aventurier a pris un peu de retard sur son plan initial et a connu des grandes vagues de froid près de l'océan Arctique. Photo : Radio-Canada/Gabriela Panza-Beltrandi

Le grand voyage ne s’est pas fait d’un trait : le technicien forestier de profession passait la moitié de son année à Prince George en Colombie-Britannique puis l’autre moitié sur les sentiers. Il a aussi interrompu l’aventure pendant trois ans en raison d’un accident de travail.

Il espère partager les détails de son aventure dans un livre et un documentaire à venir.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi, CBC News