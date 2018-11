Un texte de Yasmine Mehdi

Vers 13 h, une poignée d'agents et deux voitures de police banalisées se trouvaient toujours au coin des rues Clarence et Cumberland, devant un comptoir de vente cannabis illégal.

Selon les informations recueillies sur place, les policiers auraient procédé à l'arrestation d'employés du point de vente, qui devraient être accusés de possession et de distribution illégale en vertu de la loi ontarienne sur le cannabis.

Les clients qui se trouvaient dans l'établissement n'auraient pas pour leur part été arrêtés.

The Hemp Company avait récemment rouvert les portes de deux de ses succursales, l'une dans le marché By et l'autre sur le chemin Merivale.

Plus de détails à venir