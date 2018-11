Dès la fin de l’année 2018, la Ville propose d’utiliser du sulfate de fer plutôt que du chlorure ferrique comme agent coagulant.

Le coagulant est un produit qui aide les particules dans l’eau à s’agglutiner, ce qui fait en sorte qu'il est plus facile, ensuite, de se débarrasser de ces particules, précise un communiqué de la Ville.

Selon un rapport d’un consultant en 2013 sur la couleur de l'eau, le chlorure de fer qui est utilisé pour le moment par la Ville est problématique, car ce composé cause la présence de manganèse - un élément chimique - dans le réseau d'aqueduc. Or, le niveau de manganèse dans les canalisations à Winnipeg était la cause principale de l’augmentation des cas d’eau brune relevés depuis 2010, selon l’administration municipale.

Le nouveau coagulant qui a été choisi, le sulfate de fer, contient moins de ce manganèse, et a été retenu à la suite d’une étude menée sur plusieurs années. Winnipeg a fait des essais pendant plus d’un an dans une station de traitement des eaux, dans le cadre d’un projet pilote, et dit avoir obtenu des résultats encourageants.

L’eau du robinet n’aura pas un aspect différent après le changement.

La Ville demande toutefois aux Winnipégois de ne pas s'attendre tout de suite à des miracles, et d’être patients. « Nous espérons réduire les cas d’eau dont la couleur est altérée en 2019, par rapport aux autres années. Cependant, il est difficile de prédire quand aura lieu une baisse majeure de ces incidents », déclare Tim Shanks, directeur des services d’eau.