Jeudi soir, le shérif du comté de Butte, Kory Honea, a précisé que dans la liste des disparus, dont le nombre augmente rapidement, on retrouve probablement des gens qui ont fui l'incendie et qui ne réalisent pas encore qu'ils ont été signalés comme manquant à l'appel.

M. Honea a précisé avoir rendu la liste publique dans l'espoir que des gens y voient leur nom et indiquent aux autorités qu'ils sont en sécurité.

« Nous avons dû faire face à un chaos extraordinaire », a dit le shérif à propos de la crise de la semaine dernière, lorsque les flammes ont rasé la ville de Paradise et les zones avoisinantes dans ce qui s'est avéré être le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis.

Nous tentons maintenant d'y retourner et de nous assurer que nous avons retrouvé tout le monde. Kory Honea, shérif du comté de Butte

Les pompiers ont continué de faire des progrès dans leur lutte contre l'incendie de 575 kilomètres carrés, qui était contenu vendredi à 45 %.

Le brasier a détruit 9700 maisons et 144 immeubles à logements, a précisé le service de lutte contre les incendies.

De la pluie, prévue pour mardi, pourrait aider à calmer l'ardeur des flammes, mais aussi compliquer les efforts, menés par plus de 450 secouristes, pour retrouver des restes humains dans les cendres. Dans certains cas, les secouristes ne trouvent rien de plus que des os ou des fragments d'os.

Quelque 52 000 personnes ont été évacuées dans des refuges, des motels, chez des amis et des proches, ou encore dans un champ et dans le stationnement d'un magasin Walmart de la municipalité de Chico, à une quinzaine de kilomètres des cendres.

Dans ce stationnement, les évacués se demandaient s'ils avaient toujours une maison où retourner, si leurs voisins étaient toujours vivants, et ce qu'il adviendrait dans les jours et les semaines à venir.

« Il fait froid et j'ai peur », a déclaré Lilly Batres, 13 ans, qui a fui avec sa famille la ville de Magalia, et qui ignore si leur maison est toujours debout. « J'ai l'impression que des gens vont entrer dans notre tente. »

Jetés à la rue par l'avancée des flammes, de nombreux Californiens ont trouvé refuge dans le stationnement d'une grande surface. Photo : Reuters/Terray Sylvester

Coût humain

À l'autre extrémité de l'État, de nouveaux résidents ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux, près de Los Angeles, après qu'un incendie a fait partir en fumée une zone de la taille de Denver, la capitale du Colorado.

Cet autre brasier qui occupe une région de 400 kilomètres carrés, était contenu à 69 %, après avoir détruit plus de 600 maisons et d'autres structures, ont fait savoir les autorités.

On y a aussi rapporté au moins trois morts.

Les écoles d'une grande zone englobant le lieu du sinistre étaient fermées en raison de la fumée, et les célèbres tramways ouverts de San Francisco ont été retirés de la circulation.

Anna Goodnight, de Paradise, tentait de garder le moral, installée sur un panier d'épicerie renversé dans le stationnement du Walmart. Elle mangeait des oeufs brouillés et des pommes de terres tandis que son mari William buvait une bière.

« Nous sommes reconnaissants, a-t-il dit en pleurant. Nous avons eu plus de chance que d'autres. Je tiens le coup pour elle, a-t-il dit en pointant sa femme. Mais à vrai dire, je n'en peux plus. »

Plus de 75 tentes ont été dressées dans le stationnement du Walmart depuis que Matthew Flanagan est arrivé, vendredi dernier.

« Nous l'appelons Wally World », a-t-il lancé, en jouant sur les mots avec le nom du magasin.

« Lorsque je suis arrivé, il n'y avait personne, a-t-il indiqué. Mais maintenant, ça va de mal en pis. Il y a davantage d'évacués, de plus en plus de gens qui n'ont plus d'argent pour l'hôtel. »