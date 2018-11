L'école privée pour garçons a déclaré que la police enquêtait actuellement sur un troisième « incident troublant », à la suite d'allégations selon lesquelles un garçon aurait été agressé et un autre agressé sexuellement, à la caméra.

Les parents d'élèves se sont rendus à l'école pour rencontrer les responsables de l'établissement scolaire, vendredi.

L'école n'a pas révélé d'informations supplémentaires, mais selon les responsables, des intervenants sont sur les lieux pour venir en aide aux étudiants, aux professeurs et au personnel.

Dans un courriel envoyé aux parents des élèves plus tôt cette semaine, le directeur de l'école secondaire, Greg Reeves, faisait plutôt état de deux événements très sérieux qui ont enfreint le code de conduite de l'établissement.

Il y a eu beaucoup de questions par rapport à notre traitement de l'affaire et à la série d'événements aboutissant à l'expulsion de huit élèves et à une suspension à la suite de deux violations graves du code de conduite pour les élèves , écrit l'école St. Michael's par voie de communiqué.

Deux sources policières ont déclaré à La Presse canadienne que le premier incident avait impliqué des membres de l'équipe de basketball qui auraient intimidé un étudiant dans les toilettes de l'école.

Selon ces sources, un deuxième incident impliquant l'équipe de football aurait eu lieu dans les vestiaires.

Un groupe de garçons aurait retenu un autre élève et l'aurait agressé sexuellement avec un manche à balai.

Les deux incidents auraient été enregistrés par vidéo et diffusés parmi les élèves de l'école.