1. Le Canada, pas toujours l’eldorado pour les travailleurs qualifiés

Un programmeur en train de concevoir un site web. Photo : getty images/istockphoto/Suwat Rujimethakul

Qu'ils soient ingénieurs ou techniciens en informatique, les travailleurs étrangers temporaires qualifiés arrivent ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Bon nombre d'entre eux subissent plutôt une grande précarité, selon plusieurs chercheuses.

Par Danielle Beaudoin

LIRE LA SUITE »

2. Des robots microscopiques conçus pour nager dans l’œil

La nanotechnologie pourrait rendre certains traitements oculaires plus efficaces. Photo : Radio-Canada

L'œil est un organe sensible, fragile et difficile à réparer. C'est pourquoi une équipe de chercheurs allemands tente d'acheminer des médicaments au fond de l'oeil grâce à des appareils microscopiques.

Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

3. Où sera le prochain grand glissement de terrain?

À Brownsburg, dans les Laurentides, l'une des berges s'est effondrée sur 800 mètres de long en mars 2018. Photo : Ministère des Transports du Québec

Des centaines de petits glissements se produisent chaque année au Québec. Et parfois, l'un d'eux se propage sur des distances impressionnantes. En utilisant des technologies de pointe et des données historiques, des spécialistes tentent de comprendre le phénomène pour en réduire les impacts.

Par Tobie Lebel

LIRE LA SUITE »

4. La caravane des migrants : le regard de nos envoyés spéciaux

Des milliers de migrants de la caravane se trouvent aux abords du mur érigé entre le Mexique et les États-Unis à la ville frontalière de Tijuana. Photo : Radio-Canada/Frederic Lacelle

Plusieurs milliers de migrants, partis à pied du Honduras le 13 octobre dernier, ont remonté vers le nord, jusqu'à la frontière américaine, pour demander l'asile aux États-Unis. Ces femmes, enfants et hommes, qui ont fui la violence et la pauvreté au Honduras, se déplacent dans des conditions précaires et dangereuses. Nos envoyés spéciaux nous ont offert divers points de vue sur cette caravane.

Par Émilie Dubreuil, Christian Latreille et Jean-Michel Leprince

LIRE LA SUITE »

5. Accueillir moins d’universitaires et plus d’ouvriers, demandent les entreprises

Les employeurs de l'Î.-P.-É. auront 425 postes à pourvoir l'an prochain. Le gouvernement provincial mise sur les travailleurs étrangers temporaires pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Photo : CBC/John Robertson

Le Canada doit ouvrir grand les portes aux migrants peu qualifiés, car nous en avons cruellement besoin, clament les entreprises. Et parmi les solutions qu'elles proposent : offrir la résidence permanente aux travailleurs étrangers temporaires.

Par Danielle Beaudoin

LIRE LA SUITE »

6. Le beatboxing, un langage pas comme les autres

Prestation de « beatbox » lors du Festival du film de Tribeca, à New York, en avril 2007 Photo : Getty Images/Roger Kisby/Tribeca Film Festival

Faire du beatboxing dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique n'est pas uniquement une façon de créer des images incroyables, mais la technique permet aussi d'explorer les limites inconnues des sons et du langage.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

7. Les microsatellites permettent de mieux détecter le passage des tornades

Des résidents de Dunrobin tentent de récupérer des effets personnels dans les décombres de leur maison dévastée par la tornade. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Environnement Canada dispose désormais d'une technologie de pointe pour répertorier les tornades qui se produisent au pays : un réseau de microsatellites qui génèrent des images ultra précises. Il a notamment permis de saisir l'ampleur du phénomène dévastateur qui s'est produit cet automne à Ottawa-Gatineau.

Par Danny Lemieux

LIRE LA SUITE »

8. L’avez-vous vu? Votre nez quand vous mentez et de fausses empreintes pour déjouer la sécurité

Votre nez perd un peu plus d’un degré Celsius lorsque vous mentez. Photo : Université de Grenade

Grâce à l'intelligence artificielle, des ingénieurs américains ont créé de fausses empreintes qui déjouent les systèmes d'identification biométriques; et l'effet Pinocchio sur le nez existe bel et bien, mais n'est pas celui qu'on pense. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture et à la semaine prochaine!