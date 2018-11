Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les Malins

Auteure, scénariste, conférencière et docteure en littérature jeunesse, Dominique Demers a vécu dans l’Est ontarien jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle replonge avec générosité dans ses souvenirs de l’époque.

C’était vraiment étrange d’être en situation minoritaire en Ontario, mais en même temps majoritaire dans la petite ville… avec cet anachronisme où de l’autre côté de la frontière, au Québec, c’était la ville anglophone , se rappelle-t-elle.

Cette réalité-là m’a enseigné que tout était possible. Dominique Demers, auteure

L'auteure Dominique Demers à l'âge de 14 ans. Photo : Courtoisie : Dominique Demers

Chaque jour, la jeune Dominique traversait un boisé en revenant de l’école. Elle s’émerveillait devant les beautés de la nature et rentrait à la maison noter quelques mots sur un bout de papier.

Pour moi, ça faisait partie du normal que d’éprouver quelque chose et de l’écrire. Dominique Demers, auteure

Une fourchette et un caillou

Qu'ont en commun une fourchette et un caillou ? Ces objets sont une source d'inspiration sans limite pour Dominique Demers ! Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

À l’école secondaire régionale de Hawkesbury, Dominique ne tient pas en place. Elle fonde le journal étudiant Desiderata, participe à la troupe de théâtre, en plus de faire de l’art oratoire.

Parmi les nombreuses choses drôles que j’ai faites pour m’amuser au grand dam des professeurs, ç’a été de parler à haute voix avec une fourchette , raconte la romancière d'un ton enjoué.

Cette habitude singulière, prise par la jeune fille pour capter l’attention en classe, est à l’origine du personnage de mademoiselle Charlotte que l’auteure a créé il y a 25 ans. L’héroïne de sa série jeunesse ne laisse personne indifférent, notamment parce qu’elle se confie sans gêne à sa roche, qu’elle appelle affectueusement Gertrude.

Le personnage de mademoiselle Charlotte, imaginé par l'auteure Dominique Demers, a fait l'objet d'une série de livres imprimés à des centaines de milliers d'exemplaires. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Si on ne m’avait pas dit, quand j’étais adolescente, qu’on avait le droit à toutes sortes de possibles, qu’on pouvait réinventer la vie [...], bien je ne serais peut-être pas devenue écrivaine. Puis c’est sûr que je n’aurais pas écrit mademoiselle Charlotte. Dominique Demers, auteure

Imprimée à une centaine de milliers d'exemplaires, la série a séduit une foule de lecteurs. Mademoiselle Charlotte a aussi pris vie au cinéma avec Marie-Chantal Perron dans le rôle de cette enseignante au coeur grand comme le monde.

Je ne m’y attendais pas [...], mais le nombre d’adultes et d’ados qui viennent me voir aujourd’hui, et d’enfants, et qui me disent “ J’en ai une, roche. Elle s’appelle une telle et je lui parle ” , relate avec émerveillement Dominique Demers. Il y a des milliers d’enfants qui ont parlé à un caillou à cause de mademoiselle Charlotte.