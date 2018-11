« Ça nous montre que les gains ne sont jamais permanents », affirme l’ancienne ministre déléguée aux affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur.

« Ça a ouvert une plaie », dit-elle.

On se souvient tous de la cause Montfort et, moi-même, je revis ces moments-là, ces moments sombres, ces moments tristes de la francophonie. Madeleine Meilleur, ex-ministre déléguée aux affaires francophones de l’Ontario

Le souvenir de l’annonce de la fermeture de l’hôpital Montfort demeure bien présent dans l’esprit des Franco-Ontariens, plus de 20 ans après les faits. Le gouvernement conservateur de Mike Harris avait annoncé, le 24 février 1997, la fermeture du seul hôpital de la province offrant une formation universitaire en français.

Le président de l’Assemblée des francophones de l’Ontario, Carol Jolin, constate également plusieurs similitudes entre la décision du gouvernement Ford et celle du gouvernement Harris de fermer l’hôpital Montfort.

À ce moment-là, on avait affaire à un gouvernement conservateur aussi, précise-t-il. Je ne sais pas s’il faut faire le lien. Il y a beaucoup de parallèles qui ont été tracés depuis l’annonce, hier. »

L’Assemblée des francophones de l’Ontario n'en restera pas là, promet son président.

« Les francophones hors Québec sont habitués de se mobiliser, de se battre pour tout ce qu’ils ont, insiste M. Jolin. Ce n’est pas tellement nouveau. Tout ce qu’on a réussi à faire avancer, dans la francophonie, c’est parce qu’on s’est battu pour. À la lumière de ce qui s’est passé hier, ce n’est pas près de changer. »

C’est toute la francophonie [canadienne] qui est attaquée. Carol Jolin, président de l’Assemblée des francophones de l’Ontario

Professeure adjointe au département de science politique du Collège militaire royale du Canada, Stéphanie Chouinard doute des raisons économiques derrière l’abolition du Commissariat aux services français.

Avec cette décision, le gouvernement Ford n'économisera que 3 millions de dollars sur un déficit de 15 milliards, fait-elle valoir.

On peut se poser la question à savoir si la problématique est réellement financière ou idéologique. Stéphanie Chouinard, professeure de science politique

« Complètement inacceptable », martèle Mélanie Joly

Pour la ministre fédérale des Langues officielles en entrevue à l'émission Midi Info sur les ondes d'ICI Première, la décision du gouvernement Ford est « très triste ».

Hier, je pense que la francophonie canadienne a vécu une journée noire; aujourd'hui, on se relève et on se retrousse les manches. Mélanie Joly, ministre des Langues officielles

Pour Mme Joly, la faute de ces compressions incombe non seulement au premier ministre ontarien, mais aussi à son allié à Ottawa, le chef conservateur Andrew Scheer. « 24 heures après cette annonce, M. Scheer ne s'est toujours pas exprimé » [sur cette question], a-t-elle déploré en ondes.

La ministre a également vanté le bilan de son gouvernement, qui a « réalisé le plus gros investissement de l'histoire dans la francophonie », avec une injection de « 2,7 milliards de dollars ».

Mme Joly n'a toutefois pas voulu indiquer si, dans le cas d'une contestation judiciaire des compressions du gouvernement Ford, Ottawa se porterait à la défense de la communauté francophone de l'Ontario.

À l'occasion d'un autre événement de presse, vendredi, la ministre a martelé que le mouvement conservateur était néfaste pour les francophones au pays. Les compressions à Queen's Park seraient ainsi la « démonstration qu'à chaque fois qu'un gouvernement conservateur est élu, au fédéral comme au provincial, on voit que les francophones sont les premières victimes des compressions budgétaires ».

À Ottawa, le bureau du premier ministre a publié une déclaration condamnant vivement la décision du gouvernement Ford.

« On devrait pouvoir vivre dans ces deux langues pleinement et encourager les individus et les communautés d’assumer cette fierté. Le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix est un droit prévu dans la Charte des droits et libertés, et ce dernier est enchâssé dans notre loi sur les langues officielles », lit-on ainsi dans un courriel transmis à Radio-Canada.

L’inquiétude gagne le Nouveau-Brunswick

Les Néo-Brunswickois regardent la situation ontarienne avec inquiétude.

Comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick a élu un gouvernement conservateur. Et les deux provinces sont dirigées par des premiers ministres unilingues anglophones.

L’inquiétude des francophones est d’autant plus vive que le gouvernement de Blaine Higgs est appuyé par le parti de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui prône l’abolition du bilinguisme.

De son côté, Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick jusqu'à il y a deux semaines, estime que la décision du gouvernement Ford s'inscrit dans un vaste déplacement international vers la droite.

C’est un discours de droite – et moi, je ferais l’argument de droite extrême – où tout doit passer en deuxième quand il est question des finances. Brian Gallant, ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick

M. Gallant s’oppose à cette tendance. Il estime que ces mesures, qui sont adoptées progressivement, constituent « un jeu dangereux » pour la société.