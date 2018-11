Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Peu avant la rentrée scolaire, en septembre, j'ai mobilisé mes quatre enfants, listes entre les mains, pour acheter des cahiers de type Canada, des pochettes « Duo-Tang », des cartables, des feuilles mobiles et des crayons, pour ne citer que ces items-là. C'était la deuxième année où nous nous prêtions à cet exercice et les factures ont totalisé quelques centaines de dollars. Je regrettais quand même un peu le temps où certaines de nos écoles remettaient gratuitement des fournitures à leurs élèves.

En 2018, le directeur du Conseil scolaire Centre-Nord m'avait expliqué que c'était normal que change une telle pratique qui n'était pas généralisée. Il soulignait toutefois que l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction des frais scolaires allégerait de toute façon les dépenses des parents.

Des économies pour 600 000 élèves

La province avait en effet promis qu'environ 600 000 enfants albertains commenceraient à faire des économies en 2017-2018 et au cours des années subséquentes. La nouvelle loi est censée éliminer les frais de transport scolaire pour les enfants qui vivent à 2,4 km de leur école et les frais des fournitures scolaires de base, notamment pour les cahiers, les manuels, l'impression, la photocopie et les papiers. Le budget provincial de 2018 prévoit une compensation de 60 millions de dollars pour permettre aux conseils scolaires de maintenir le niveau de leurs programmes d'éducation sans augmenter d'autres frais autorisés.

Des fournitures de bureau. Photo : Radio-Canada/Jean-Marie Yambayamba

Des mois plus tard, est-on capable d'apprécier la différence? Dans les écoles francophones, le transport scolaire est déjà gratuit, c'est donc sur les autres frais qu'on peut le vérifier. Malgré plusieurs appels et des promesses de réponse, le ministère provincial de l'Éducation tarde à me fixer là-dessus. J'ai néanmoins quelques échos de conseils scolaires.

Des réponses variables

Dans un courriel reçu il y a quelques jours, le Conseil scolaire FrancoSud m'a fait parvenir la réponse suivante : « Étant donné qu'il n'y a eu aucun nouveau développement dans ce dossier depuis l'entrée en vigueur de la loi, nous nous abstiendrons de commenter à ce sujet. Nous jugeons qu'il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de l'entrée en vigueur de cette loi. Il nous fera plaisir de faire une entrevue avec vous à ce sujet à un moment ultérieur. »

Au Conseil scolaire Centre-Nord, le directeur Robert Lessard m'assure quand même que la nouvelle loi a déjà permis d'éliminer « des dizaines de dollars... une quarantaine de dollars. »

Mais ce n'est pas sans contrepartie pour le conseil : « Pour le moment, dans notre système scolaire, ça nous crée un petit manque à gagner, parce que les montants remboursés par le ministère ne sont pas nécessairement au même niveau que les frais qu'on percevait avant. Mais je pense que c'est un compromis très acceptable à la fois pour les parents et pour le conseil », précise le directeur.

Robert Lessard, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord Photo : Robert Lessard

L'interprétation de ce qui est couvert semble, par ailleurs, aussi variable. Selon Robert Lessard, les frais éliminés s'appliquent à ce qu'il appelle des « éléments reproductibles ou didactiques » pour lesquels les conseils doivent obtenir la confirmation du ministère. « Les fournitures scolaires, les crayons, les tubes de colle, ces choses-là, les parents ont à payer ces éléments-là. Ce n'est pas le conseil scolaire qui paye habituellement pour ça ».

Les factures restent lourdes

Mais mes factures de quelques centaines de dollars pour quatre enfants incluaient plus que des crayons et des tubes de colle. Et après la rentrée des classes, les dépenses ne se sont pas arrêtées. Les activités parascolaires et les cours d'option notamment coûtent bien davantage que quelques dizaines de dollars, laissant le sentiment que les économies réelles restent marginales.

Le Conseil scolaire Centre-Nord assure d'ailleurs qu'il tente de pousser plus loin l'exercice pour appliquer la loi sur la réduction des frais scolaires. « Le Conseil scolaire a pris la peine de regarder l'ensemble des frais, même ceux qu'on pouvait quand même recueillir des parents, par exemple, pour des cours optionnels au secondaire. On les a réduits aussi », souligne Robert Lessard.

Du chemin à faire

Le parcours après quasiment un an et demi est donc loin d'être terminé. « Si vous me demandiez, dans mon monde idéal, ce à quoi ça ressemblerait, bien sûr, ce serait une gratuité totale des frais. Je pense qu'on y arrive tranquillement pas vite », explique le directeur du CSCN, ajoutant que cela suppose un financement adéquat des conseils scolaires...

Je reconnais avec lui qu'une révision de la programmation et une certaine créativité sont aussi nécessaires pour limiter une explosion des coûts pour les écoles. Je pense par ailleurs qu'une modification des règles sur l'utilisation des revenus des casinos pourrait également aider, mais ce changement relève des sociétés des parents et de la province. L'idée est d'augmenter, si possible, le recours à ces fonds pour le financement des activités parascolaires et des cours optionnels. C'est une suggestion que j'ai hâte d'exposer au ministre de l'Éducation la prochaine fois qu'il me rappelera.