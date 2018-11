Les actionnaires de la cimenterie ont déposé une demande auprès d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation à cet effet.

Le porte-parole du ministère de l’Économie et de l’Innovation, Jean-Pierre Auteuil, affirme que la demande est analysée actuellement et qu’aucune décision n’a encore été prise.

Interrogé à ce sujet lors de son passage au complexe sportif de Wendake à Québec, le premier ministre François Legault s’est dit ouvert à examiner le dossier, mais sans plus.