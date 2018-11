Un texte de Jean-François Deschênes

Force est d’admettre qu’il est difficile de mobiliser les troupes autour de cet enjeu, avoue la directrice générale de l’OBVMR. Mireille Chalifour sonne l’alarme au sujet de cette plante envahissante depuis trois ans déjà.

Si des bénévoles, des organismes et des municipalités contribuent, ils sont peu nombreux et l'argent, le nerf de la guerre, n'est pas au rendez-vous.

L’organisme de bassin versant a réussi à récolter tout juste la moitié des 67 000 $ qu’il s’était fixé comme objectif pour l’aider dans sa lutte contre la plante envahissante.

L'OBVMR pourra encore y consacrer un peu de temps, mais jusqu’au mois d’août, tout au plus. Après, c'est l'inconnu :

On leur a donné des outils de sensibilisation, on a plein d’outils. On a formé les travailleurs des travaux publics. On a formé des gens dans chacune des municipalités. Là, il faut qu’ils prennent la berce et qu’ils l’enrayent de leur territoire.

Une vingtaine de personnes se sont réunies à Causapscal pour discuter des efforts qui ont été faits dans la dernière année pour éradiquer la berce sphondyle. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

La berce sphondyle Selon l’OBVMR, la plante peut causer des brûlures jusqu’au deuxième degré lorsque la sève est exposée au soleil. Il est difficile d’identifier la cause de la brûlure parce que l’effet peut se fait sentir jusqu'à 48 heures après le contact sur la peau.

Mireille Chalifour rappelle que la mission de l'organisme de bassin versant n'est pas de procéder à l’éradication de cette plante envahissante.

C’est même une question d’aide, j’ai besoin que le milieu se prenne en main. Qu’il prenne en main la cause de la berce et qu’il [passe] à l’action avec ça. Mireille Chalifour, directrice générale de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

La plante pousse le long des chemins de fer. Le CN a d'ailleurs un projet pour traiter ses installations dans la région. Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

Un des problèmes, c’est entre autres que la berce sphondyle est peu connue des autorités, contrairement à la berce du Caucase, une autre espèce envahissante présente dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent. Cette dernière a été l’objet de plusieurs études, soutient la directrice et il est reconnu par les programmes de subventions.

Dans le cas de la plante qui se retrouve dans la vallée de la Matapédia, il s’agit d’une situation unique dans la province, soutient Mireille Chalifour. Il est donc difficile de convaincre certains organismes de l’urgence d’agir et d'inciter Québec à délier les cordons de la bourse.

La Berce est bien installée dans la Vallée de la Matapédia. Elle a maintenant pris racine dans les MRC de La Matanie, de La Mitis et d'Avignon. Photo : Radio-Canada

La berce sphondyle, c’est une inconnue. Elle ne cause pas de problème comme ça en France. […] Il y a un seul article scientifique sur la berce. Il n’y a pas autre chose. Mireille Chalifour, directrice générale de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

L’OBVMR a dû consacrer beaucoup de temps à étudier le comportement de la plante et à élaborer des moyens pour l’éradiquer. Un plan d’action sera proposé dans les prochaines semaines.

Mme Chalifour espère qu’il sera possible d’aller chercher du financement, mais pour la suite des choses, d'autres acteurs devront prendre la relève.

L'OBVMR a fait des études pour mieux connaître la plante et la façon efficace de l'éradiquer. Photo : Radio-Canada

Déception chez les bénévoles

Le producteur laitier d’Amqui, Hugues Michaud, a participé aux études pour éradiquer la plante sur ses terres. Il craint qu’elle ne se propage et qu’elle ne blesse ses vaches. Il se désole de voir le manque d’intérêt des gens autour de lui. Ça me fait beaucoup de peine parce ça pourrait être beaucoup plus simple de traiter cette plante envahissante-là en collectivité.

Le bénévole Robert-Luc Blaquière, de Sayabec, connaît bien la berce sphondyle. Il s’est brûlé deux fois lors de corvées pour enlever la plante de certains secteurs.