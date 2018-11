Véritable hommage à la différence, le documentaire d’un peu moins d’une heure propose une incursion dans un atelier de Memramcook, au Nouveau-Brunswick, où travaillent une quinzaine de personnes à besoins spéciaux. Du recyclage à la menuiserie, chacun oeuvre à un rythme qui lui est propre, mais surtout, s'accomplit dans son rôle.

Le tapis rouge avait même été déroulé pour les protagonistes du documentaire, telles des vedettes.

Ces gens-là nous donnent des leçons de vie incroyables , a témoigné une spectatrice, tout juste après la représentation de la première mondiale.

Ça fait du bien à l’âme, c’est vraiment un beau film, c’est touchant, authentique, a affirmé une autre spectatrice. C’est une belle histoire d’amour et d’amitié.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article La bande annonce du film Les artisans de l'atelier de Daniel Léger

Vérité et authenticité

Pour représenter l'authenticité des personnes qu’il suit, le réalisateur des documentaires Un dimanche à 105 ans et Les inséparables a pris plus d’un an et demi à gagner leur confiance.

Sa démarche lui a permis une incursion dans des moments de vérité et d’authenticité.

Daniel Léger a voulu donner une voix à des personnes qui en ont peu.

On n’a pas la chance d'entendre, de voir leur réalité. Je pense que les gens ont pu apprécier cela, soit de connaître un peu plus leur monde, et je suis fière de cela. Daniel Lger, réalisateur

Patience et confiance

C’est avant tout une question de confiance entre le réalisateur et les artisans. Un des personnages centraux, Léo, n’a pas dit un mot durant les huit premiers mois de tournage, aux dires de Jacques Gautreau, producteur à l'Office national du film du Canada. Quand il s’est révélé, c’est devenu un des personnages principaux du film , affirme-t-il. Il y avait des moments de questionnement. Il n’y a pas de bombe, pas d’explosion. C’est un film où l'on est patient et c’est sa patience [à Daniel Léger], ce soir, qui a été récompensée.

Le film est en compétition pour la meilleure oeuvre acadienne de moyen ou long métrage dans le cadre du FICFA.

Près d’une centaine de longs métrages, de courts métrages, de films d’animation et de documentaires provenant de pays de la francophonie seront présentés jusqu’au 23 novembre.