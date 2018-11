Un texte de Stéphany Laperrière

L'annonce de l'abolition du Commissariat aux services en français a créé une onde de choc dans la province où résident le plus grand nombre de francophones à l'extérieur du Québec.

Mais d'autres changements proposés par le gouvernement de Doug Ford font aussi réagir, notamment celui qui ferait de l'Ontario l'une des seules provinces canadiennes à ne pas avoir d'organisme indépendant pour la protection des enfants.

La province était pourtant, en 2007, une pionnière en créant le bureau de l'Intervenant en faveur des enfants, dont le rôle est de donner une voix indépendante aux enfants et aux jeunes et de mener des enquêtes à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative.

Je suis extrêmement fâché, parce que je pense à ces enfants et à la force et au courage que ça prend pour demander de l'aide, et maintenant ils n'auront personne. Irwin Elman, Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

Le gouvernement ontarien propose d'abolir le poste d'Intervenant en faveur des enfants. Photo : iStock

Le ministre des Finances, Vic Fedeli, affirme que le transfert des tâches vers le bureau de l'ombudsman n'empêchera pas la tenue d'enquêtes.

Nous renforçons et étendons les pouvoirs et le mandat des bureaux de l'ombudsman et de la vérificatrice générale , a-t-il dit.

Le gouvernement ontarien affirme que des économies seront ainsi réalisées, mais le ministre Fedeli ne s'avance pas sur un montant exact.

Je ne comprends pas que ce gouvernement se préoccupe davantage des abus financiers que des abus d'enfants , dit l'avocate Suzan Fraser, qui travaille auprès d'enfants.

Elle s'inquiète de l'impact que pourrait avoir l'abolition de ce bureau sur les jeunes Autochtones, qui forment environ 30 % des enfants en famille d'accueil en Ontario, même s'ils ne représentent que 4,1 % de la population de moins de 15 ans.

Son mandat auprès des enfants, incluant les jeunes Autochtones, permettait à leurs défenseurs de créer les liens avec eux d'une manière sans précédent. Suzan Fraser, avocate

Irwin Elman dit ne pas avoir été consulté avant l'annonce des conservateurs. Je l'ai appris en lisant les nouvelles , dit-il.

Des environnementalistes envoient une lettre à Ford

De nombreux groupes environnementaux ont aussi été surpris par le dépôt du projet de loi 57, intitulé Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Le gouvernement y propose de transférer les fonctions du bureau de la commissaire à l'environnement de l'Ontario à la vérificatrice générale et au ministère de l'Environnement, ce qui signifie une perte d'indépendance, selon la directrice générale de l'Association canadienne du droit de l'environnement (ACDE), Theresa McClenaghan.

La vérificatrice générale devra donner des directives à ses employés sur cette nouvelle responsabilité et ça dépendra des priorités du moment et des autres tâches qui doivent être accomplies , dit-elle.

L'Ontario avait été en 1994 l'une des premières provinces à mettre sur pied une telle entité indépendante pour mesurer les progrès du gouvernement sur les enjeux environnementaux, indique Theresa McClenaghan.

Nous étions un leader mondial et devoir revenir en arrière c'est décevant. Theresa McClenaghan, directrice générale de l'Association canadienne du droit de l'environnement

La directrice générale de l'Association canadienne du droit de l'environnement, Theresa McClenaghan. Photo : Radio-Canada/Dean Gariepy

Dans l'espoir de faire changer le projet de loi avant son adoption, l'ACDE a envoyé une lettre au premier ministre ontarien, cosignée par plus d'une vingtaine de représentants de divers groupes environnementaux.

Anna Baggio, de l'organisme Wildlands League fait partie des signataires. Les enjeux environnementaux sont cruciaux, nous avons besoin de nous y attarder. C'est inquiétant si les décisions sont prises en pensant seulement à l'argent , dit-elle.

La commissaire à l'environnement, Dianne Saxe, ne nous a pas accordé d'entrevue et est restée silencieuse sur les réseaux sociaux. Par communiqué, son bureau dit avoir l'intention de discuter avec le président de l'Assemblée législative pour comprendre les changements proposés par le projet de loi.

Son plus récent rapport a été déposé il y a trois jours.

Avec des informations de CBC