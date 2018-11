Pour Didier Marotte, le directeur du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCF-WEK), c'est une attaque contre la communauté francophone de l'Ontario.

Je suis stupéfait, c'est bouleversant, c'est incroyablement offensif [...] je suis soufflé parce que je vois, c'est vraiment anti-francophones et on est visés d'une façon particulièrement inquiétante. Didier Marotte, directeur du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent

Selon M. Marotte, les droits des francophones, qui sont eux aussi des contribuables, se font éroder graduellement.

Que va-t-il se passer après?

Pauline Morais, conseillère scolaire à Windsor, lance un cri d'alarme à tous les francophones du Canada pour qu'ils viennent prêter main-forte et qu'ils soient solidaires de la cause des Franco-Ontariens. Photo : Radio-Canada/Pauline Morais

Pauline Morais, qui siégera sous peu au conseil scolaire Providence à Windsor, la nouvelle est très décevante et blessante.

On a travaillé trop fort pour qu'on commence à nous enlever des droits que nous avons acquis , dit-elle.

En tant qu'ancienne enseignante, la nouvelle fait peur à Mme Morais et elle se demande quelle est la prochaine étape pour M. Ford.

Ça m'inquiète énormément, parce que s'il est capable, juste comme ça, d'enlever des droits aux Franco-ontariens, que va-t-il faire au système scolaire ? Pauline Morais, conseillère scolaire élue

Des commentaires anti-francophones

Jean-Pierre Cantin, directeur du centre communautaire francophone de London, depuis l'annonce de nombreux commentaires anti-francophones sont apparus sur les médias sociaux. Photo : Radio-Canada/Marine Lefevre

De son côté, Jean-Pierre Cantin du centre du Centre communautaire régional de London qualifie la nouvelle de très préoccupante .

Selon lui, depuis l'annonce de nombreux commentaires anti-francophones sont par ailleurs apparus sur les médias sociaux. Il note que plusieurs ne se gênent plus pour s'afficher contre les services en français et contre le bilinguisme et les investissements du gouvernement en francophonie.

C'est très troublant , ajoute-t-il, on ne voyait pas cela avant, et le gouvernement Ford laisse cours à ce genre de propos

M. Cantin appelle à la mobilisation, mais il estime que c'est à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario d'être le moteur derrière un mouvement provincial de rébellion.

Se mobiliser pour sortir plus forts

Patrice Dufour du Centre communautaire francophone Jolliet de Sarnia veut que les francophones passent à l'action. Photo : Facebook/Patrice Dufour

À Sarnia, le co-président de Centre communautaire francophone Jolliet, s'attend à ce que les francophones se mobilisent durablement.

Il faut que les gens comprennent que là c'est bien beau sur les médias sociaux, mais ce n'est pas une affaire de 24 h , souligne-t-il.

Ces gens qui disent qu'ils appuient le projet, il va falloir qu'ils sortent dehors et qu'il démontrent leur appui à long terme. Patrice Dufour, co-président du Centre communautaire Jolliet de Sarnia

Il est convaincu que les francophones sortiront plus forts de cet évènement.

Un francophile au créneau

Kieran McKenzie, le conseiller municipal du quartier 9 qui vient d'être élu à Windsor se dit lui aussi déçu de l'abolition de l'université francophone et du Commissariat aux services en français de l'Ontario.

Selon le francophile, cette nouvelle n'est pas bonne pour la province, car elle se coupe de toutes les ressources culturelles et économiques que représente le bilinguisme.