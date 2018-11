Un texte de Marie Isabelle Rochon

En octobre dernier, le fils de Célia Quadjovie, une résidente de Saint-Jean, a commencé la prématernelle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. À la suite de troubles de comportements, l'enfant de 4 ans a été exclu du service sans aucun préavis après seulement trois après-midi.

Lors d’une des séance, l’enfant aurait eu des comportements violents à l’égard de son éducatrice et des autres enfants, mais la mère n’en a été informée que quelques jours plus tard.

Ça faisait 3 séances qu'il a été, 3 séances de 3 heures, donc à peine 9 heures et je me suis demandée : "Pourquoi est-ce qu'au bout de 9 heures, mon enfant est complètement expulsé"? , déplore la mère.

Célia Quadjovie, mère de l'enfant. Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

La mère dénonce également un manque de communication.

Qu'on ne cherche pas à me parler ou qu'on ne cherche pas à m'informer, c'est une chose. Qu'on ne cherche pas à trouver des solutions avant de complètement l'expulser, c'en est une autre , relate Celia Quadjovie.

La prématernelle est un service payant, non obligatoire, géré conjointement par la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FPFTNL) et par un comité de parents. Il s’agit du seul service de prématernelle francophone à Saint-Jean. On explique ne pas être en mesure d'offrir le soutien nécessaire à l’enfant concerné tout en veillant au bien-être de tous les autres enfants.

L’éducatrice responsable de la prématernelle est une employée de la FPFTNL. La FPFTNL a refusé nos demandes d’entrevues avec l’éducatrice, mais la directrice générale de l’organisme, Martine Fillion, a défendu la position adoptée. Elle explique ne pas être en mesure de commenter les détails de l’évènement en particulier.

Cependant, dans un échange de courriels entre la FPFTNL, le comité de parents de la prématernelle, des membres de la garderie et la mère de l’enfant, le service de la garderie note que l’expulsion de l’enfant de la prématernelle semble être une décision hâtive qui n’a pas donné le temps à la garderie de préparer psychologiquement l’enfant à cette annonce.

Un parent inclus dans l’échange de courriels trouve la décision « extrême » tandis qu’un autre soutient que le fait de ne pas avoir organisé rapidement de rencontre avec la mère de l’enfant est « inacceptable ».

Des défis de recrutement à la prématernelle

Une rencontre est finalement organisée deux semaines après les évènements avec les membres de la prématernelle et la mère de l’enfant. On en arrive à la conclusion qu'il faut embaucher une personne formée pour accompagner les jeunes enfants avec des besoins particuliers.

Martine Fillion, directrice générale de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

À la recherche de solutions, la prématernelle a rapidement entamé des démarches à la suite de la rencontre. On a trouvé du financement pour aider l'enfant. Dès qu'on aura trouvé la personne, dès qu'on va l'avoir, notre ami va pouvoir revenir avec nous avec une bonne supervision et un bon encadrement , explique Martine Fillion, directrice générale de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador.

Mais trouver une personne qualifiée à temps partiel est un défi puisque la prématernelle n'est pas la seule à la recherche de personnel. On est dans un petit bassin, il y a l'école qui cherche, il y a la Fédération des parents qui cherche et il y a les écoles d'immersions et le gouvernement qui cherchent , explique Martine Fillion. La rétention du personnel francophone et qualifié est aussi un autre défi pour la prématernelle.

Le manque de formation, un problème généralisé

La gestion des élèves avec des troubles de comportements fait partie des défis quotidiens pour plusieurs enseignants et éducateurs. Les plaintes ou les préoccupations qui touchent le plus souvent les enseignants sont en lien avec les élèves avec des problèmes de comportements , explique Angela AuCoin, professeure au département d’enseignement primaire et de psychopédagogie de l’Université de Moncton.

Angela AuCoin, professeure au département d’enseignement primaire et de psychopédagogie de l’Université de Moncton Photo : Radio-Canada

Si on cherche une solution qui est inclusive, lorsqu’on parle de bien-être et de mieux-être de l’enfant, il faut inclure tous les acteurs et si possible, l’enfant aussi , explique Angela Aucoin. Les enfants assez jeunes peuvent même être inclus dans ces discussions. On peut l’encourager à faire un dessin ou des jeux pour qu’il puisse nous démontrer qu’est-ce qu’il se passe. Le but est d’avoir des réponses afin d’atténuer la situation pour que l’enfant se sente mieux dans le milieu , dit-elle.

Sans commenter la situation précise, Angele AuCoin croit qu’en général, il faudrait plus de formation pour les éducateurs et les enseignants pour qu'ils soient en mesure de mieux gérer les élèves avec des problèmes de comportement. On a tendance à punir l'enfant ou à retirer l’enfant et là, l’enfant sent que c'est lui le problème. Si on peut comprendre qu'il faut atténuer les stimulis ou d'essayer de réduire ce qui peut causer le problème, eh bien là, l'enjeu est tout à fait différent , explique-t-elle. [Les formations], ça soulage l’enfant parce qu’il ne se voit pas comme étant le problème, ça soulage les parents et ça donne des stratégies aux enseignants et enseignantes , explique-t-elle.

Kim Christianson, directrice de l’éducation du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, souligne aussi l’importance des formations. Elle explique que du côté de la commission scolaire, il y a moins de problèmes pour gérer les enfants avec des troubles de comportements puisque les professeurs sont mieux outillés pour gérer ces situations. Les enseignants ont tous des formations spécifiques pour gérer les situations de crise , explique-t-elle.

En attente d’une solution

Après un mois, Celia Quadjovie attend toujours que son fils puisse réintégrer la prématernelle. Cela ne sera possible que lorsqu’une personne aura été embauchée pour accompagner son fils.

Célia Quadjovie en compagnie de son fils Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Son fils continue néanmoins d’aller à la garderie. Toutefois, son groupe d’amis quitte la garderie pour se rendre à la prématernelle à quelques reprises chaque semaine. Il en souffre beaucoup de ne pas pouvoir retourner à la prématernelle parce qu'il se sent exclu , relate-t-elle.

De son côté, la prématernelle assure qu’elle fait tout en son pouvoir pour pouvoir réintégrer l’enfant le plus tôt que possible.