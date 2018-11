Un texte de Jonathan Jobin

Les universités d'Ottawa veulent profiter de la grande rivalité entre les Ravens de Carleton et les Gee-Gees pour mousser l'intérêt pour le hockey. Plus de 4000 personnes sont attendues vendredi à la 3e Classique Colonel By qui oppose les deux grands rivaux.

C'est l'objectif que ça devienne un gros happening , mentionne Patrick Grandmaître, entraîneur-chef des Gee-Gees depuis le retour du programme en 2016.

La Classique Colonel By est encore loin des foules de 20 000 personnes comme au match de football Panda ou des grands rassemblements de basketball. Mais, le hockey veut s'approcher du succès de ces grands rendez-vous.

On veut faire découvrir notre hockey. On ne se cachera pas que dans la région, il y a beaucoup de hockey de haut calibre et on est souvent un peu oubliés. C'est une vitrine pour nous pour faire valoir notre produit et montrer qu'on est du hockey de haut calibre , poursuit le pilote des Gee-Gees.

Patrick Grandmaître rappelle que la plupart de ses joueurs ont évolué au plus haut niveau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ou la Ligue de l'Ontario (OHL).

Le gardien François Brassard, lors d'un match de la Classique Colonel By Photo : Courtoisie / Greg Mason

Le gardien des Ravens, François Brassard, est un bon exemple. Il a joué dans la LHJMQ avec les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau notamment. Il va participer à un 3e match de la Classique Colonel By.

On sait qu'on a de bonnes équipes de football et de basketball et ça fait toujours de bons matchs. Notre classique va grossir d'année en année et le monde va se rendre compte que le hockey universitaire est aussi bon que les autres sports. On a plusieurs joueurs qui pourraient jouer professionnels, après, s'ils le désirent , insiste le Gatinois.

Brassard a d'ailleurs joué cinq matchs dans la Southern Professional Hockey League, une ligue mineure, avant de décider de terminer ses études à Carleton.

Améliorer la publicité et attirer les étudiants

Pour compétitionner le match Panda ou la Classique de la capitale, les grands rendez-vous du Football et du Basketball, il n'y a pas de secret. Il faut présenter un produit compétitif et faire de la publicité.

La première année, il y avait 1 000 personnes dans les gradins et 800 venaient de Carleton , rigole le défenseur des Gee-Gees Jacob Sweeney. Il faut faire de la publicité et faciliter la vie des étudiants. Le fait que le match soit maintenant un vendredi, après les examens de mi-session, va aider. Éventuellement, on va développer une culture qui va faire en sorte qu'on va remplir l'aréna chaque année , poursuit le jeune homme sur un ton convaincu.

Médric Mercier (à gauche) célèbre un but avec Jacob Sweeney (à droite) lors de la Classique Colonel By Photo : Courtoisie / Greg Mason

Son grand rival de Carleton, Alexandre Boivin, poursuit dans la même veine. On le voit depuis trois ans, ça devient de plus en plus populaire! On espère que ça devienne un peu comme le Panda. Il faut que le monde vienne au match, s'amuse et voit que le spectacle est bon , raconte le joueur de 4e année.

Il faut s'améliorer sur le marketing. Les étudiants doivent savoir c'est quoi la Classique Colonel By. Ils doivent venir s'amuser et avoir une bonne soirée. Alexandre Boivin, attaquant des Ravens de l'Université Carleton

Les Ravens et les Gee-Gees se sont divisé les honneurs des deux premières Classiques. Le premier match de saison régulière entre les deux formations s'est terminé en tirs de barrage, à la faveur des Gee-Gees, qui n'ont pas perdu en temps règlementaire cette saison.

La table est mise pour une autre confrontation extrêmement serrée.