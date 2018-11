Avec les informations de Boualem Hadjouti

L'entreprise qui offre des solutions technologiques pour l'industrie minière a reçu, en marge du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA), jeudi, au Palais des congrès de Montréal, un Prix performance Québec (PPQ).

Il s'agit de la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec, qui reconnaît les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l'excellence.

C'est sur le processus d'affaires, le travail qu'on fait pour devenir performants, avoir une efficacité opérationnelle, et à tous les niveaux de l'entreprise, que ça soit les ressources humaines, le processus client, la satisfaction client, le travail d'équipe [...] C'est une fierté pour nous, c'est quelque chose que quand on rapporte à la maison, ça rassemble les gens autour du travail qu'on fait pour s'améliorer , indique Kim Valade, directrice des processus et des ventes chez Meglab.

L'entreprise vend ses produits au Canada, au Maroc, au Mexique et en Amérique latine.