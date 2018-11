La succursale de la SAQ Dépôt, chemin de la Savane à Gatineau, demeure ouverte au cours du débrayage de vendredi. Il n'y a toutefois aucune indication à savoir si ce magasin sera ouvert au cours des autres journées de grève.

La succursale de Maniwaki, située sur la rue Principale, demeure elle aussi ouverte vendredi, mais il n'est pas possible là aussi de savoir si ce sera le cas samedi ou dimanche.

Ces succursales ouvrent vendredi selon l'horaire habituel et fermeront à 21 h.

C’est parce qu’ils sont sans contrat de travail depuis plus d'un an et demi que les 5500 syndiqués de la SAQ tiennent trois jours de grève à compter de vendredi.