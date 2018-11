Ces nouveaux véhicules font partie d’un projet pilote. L’espace de travail est plus haut, plus grand et plus sécuritaire pour les ambulanciers. Cet espace plus spacieux occasionne toutefois ce problème inattendu.

L'ambulance est à la fine pointe de la technologie. Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Santé, qui a autorisé ce nouveau véhicule, n'aurait pas validé si la hauteur de celui-ci concordait avec les portes des urgences. Selon le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, il manque huit pouces pour accueillir les véhicules d'urgence.

Les gens sont souvent très frustrés à l’égard de la bureaucratie, et bien ils ont raison. On a le meilleur exemple. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

M. Gaudreault a écrit à la directrice générale du Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’aviser du pépin.

L'entrée du garage de l'urgence à l'hôpital de Jonquière Photo : Radio-Canada/Denis Lapierre

Inquiétude pour l’hôpital de Jonquière

En entrevue à l'émission Y'a des matins, le député a mentionné que le problème illustrait très bien à quel point l’urgence de l’hôpital de Jonquière est désuète et a besoin d’une mise à jour. On dirait les années 80!



Sylvain Gaudreault craint surtout que ce problème ne serve de prétexte pour décider d’amener les patients dans un autre hôpital que celui de Jonquière.

Réaction du CIUSSS

De son côté, le CIUSSS affirme avoir été mis au courant de la situation il y a quelques semaines déjà. Le problème pourrait être le même pour l'accès à l'urgence de l'hôpital de La Baie.

C’est trop tôt pour s’avancer sur des solutions, mais oui l’ensemble des orientations sont envisagées. Joëlle Savard, porte-parole du CIUSSS

Le CIUSSS assure être en discussion afin de trouver une solution qui pourrait passer par des travaux d'agrandissement de l'accès.