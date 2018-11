Un texte de Michel Bolduc

Mme Mulroney n'a pas répondu aux questions des journalistes après le dépôt de l'énoncé économique, jeudi, et ne sera pas disponible vendredi non plus, selon son attachée de presse Jessica Trepanier.

Malheureusement, la ministre n'est pas disponible cette semaine, répond l'attachée, sans donner d'explication.

Selon le compte Twitter de la ministre Mulroney, elle a participé, jeudi, à une discussion sur les soins de santé à l'Hôpital Royal Victoria, à Barrie, dans sa circonscription.

J'ai apprécié discuter avec mes collègues et d'autres élus de la région autour d'un déjeuner ce matin à l'Hôpital Royal Victoria. Ce fut une excellente occasion de discuter des soins de santé locaux et d'entendre parler des initiatives qu'ils prennent. — Caroline Mulroney (@C_Mulroney) 15 novembre 2018

L'internaute Bruno Lagacé l'interpelle d'ailleurs à ce sujet sur Twitter : Et l'Université francophone? Le Manitoba a son Université francophone ... LE MANITOBA !!!! Vous écoutez? Vous entendez? Vous en faites quoi? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes francophone? Vraiment?

De son côté, l'ancienne ministre des Affaires francophones, la libérale Marie-France Lalonde, qualifie les coupes annoncées jeudi par les conservateurs d'affront pour les Franco-Ontariens, tout en décochant une flèche à l'endroit de sa successeure.

C'est vraiment inacceptable qu'elle se cache. Marie-France Lalonde, députée libérale et ex-ministre des Affaires francophones

Est-ce qu'elle est capable vraiment de défendre la communauté franco-ontarienne auprès du bureau de M. Ford? , demande Mme Lalonde.

Une amie des francophones?

Après sa nomination au Cabinet en août dernier, Mme Mulroney avait déclaré ceci au journal Le Droit d'Ottawa : Je suis une amie des Franco-Ontariens. Je suis d’origine québécoise et mon père est Québécois. Et, comme vous le savez, nous sommes déménagés à Ottawa quand j’étais jeune. J’ai grandi à Ottawa, une grande ville où l’on compte beaucoup de francophones. J’ai beaucoup d’amis franco-ontariens et franco-ontariennes. Donc je suis certainement une grande amie des francophones de l’Ontario et je pense que c’est pour cette raison que je peux bien servir la communauté franco-ontarienne et travailler de façon étroite avec elle.

