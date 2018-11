Ce sera une ouverture hâtive cette année grâce aux températures froides et à la neige tombée dans les derniers jours. Le directeur général du parc régional Val-d’Irène, Germain Barrette indique que la montagne est blanche depuis le 19 octobre. Du côté du Mont-Saint-Mathieu, des pistes sont déjà enneigées grâce aux canons à neige.

L’an dernier, le parc du Mont-Comi avait été le premier à ouvrir ses pistes à la mi-décembre.

Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Mont-Saint-Mathieu a investi plus de 150 000 $ pour l’acquisition et l’installation d’un tapis d’embarquement pour les débutants. Le directeur général, François April, dit travailler à de nouveaux projets pour la saison 2019-2020. Il prévoit acquérir une nouvelle montée mécanique dans le secteur est de la montagne en raison de la popularité des pistes dans les sous-bois qui s’y trouvent.

Parc du Mont-Comi

Le parc du Mont-Comi a profité de la saison morte pour effectuer quelques rénovations. Les skieurs se retrouveront dans un nouveau décor lorsqu’ils franchiront les portes du chalet d’accueil. Des réparations ont été faites au système de télésiège 2 et de nouveaux équipements ont été achetés.