L'annonce a suscité un tollé parmi la communauté francophone.

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, Mme Meilleur, qui a aussi participé à la bataille contre la fermeture de l'hôpital Montfort, juge qu' encore une fois, les francophones doivent monter aux barricades et [que] nos gains ne sont jamais permanents.

J'ai eu la même impression hier quand cette tuile-là nous est tombée sur la tête , souligne celle qui a été une des instigatrices du Commissariat.

Ancienne procureure générale de l'Ontario et ministre déléguée à l'Office des affaires francophones dans le Cabinet de Kathleen Wynne, Mme Meilleur dit qu'elle n'a pas vu venir l'élimination du Commissariat aux services en français.

C'était un souhait des francophones depuis longtemps, on y a travaillé. Plus tard, on a annoncé l'indépendance du poste de commissaire justement pour en assurer sa pérennité. On avait fait tellement de gains qu'on se sentait beaucoup plus sécures et moins préoccupés par un changement de gouvernement, parce que vous vous souviendrez que c'est le même parti qui avait voulu fermer Montfort , ajoute-t-elle.

Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis perturbée. Madeleine Meilleur

Mme Meilleur espère une forte mobilisation de la part des Franco-Ontariens et envisage d'aller en cour pour faire valoir leurs droits.

Il ne faut pas rester immobiles, il faut se mobiliser. Je l’entends depuis hier, les gens commencent à se mobiliser , poursuit l'ancienne ministre.