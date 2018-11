Selon le site d'information Brexit-Central, au moins 48 députés conservateurs ont déposé une lettre réclamant la tenue d'un vote de défiance, soit le nombre requis (15 % des députés du parti au pouvoir) pour la tenue d’une telle procédure en Chambre.

D’après la chaîne Sky News, les whips, qui sont responsables de la discipline parlementaire, ont été convoqués au Parlement au cours des dernières heures et formellement prévenus de la probabilité qu’un vote de censure soit tenu ce vendredi à l’égard du gouvernement conservateur de Theresa May.

Des démissions en cascade

La première ministre britannique Theresa May parle du Brexit aux élus siégeant aux Communes. Photo : Reuters

Cette crise de confiance au sein du gouvernement britannique a culminé jeudi avec les démissions en cascade du ministre du Brexit, Dominic Raab, de la secrétaire d’État au Brexit, Suella Braverman, du secrétaire d’État pour l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, ainsi que de la ministre du Travail, Esther McVey.

Deux adjoints ministériels, l’un à l'Éducation et l’autre à la Justice, ont également annoncé leur départ pour dénoncer les dispositions de l’accord négocié par Theresa May, dont l'objectif fondamental est de sortir son pays de l'UE.

La première ministre britannique, qui joue son poste et son avenir politique dans cette crise, a tenté vendredi matin de limiter les dégâts et d’endiguer l’exode de ses ministres, déterminée à défendre son accord jusqu’au bout.

Plusieurs membres de son cabinet et de son parti sont en total désaccord avec les concessions qu’a faites leur chef dans le cadre des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Vendredi matin, l’influent ministre de l’Environnement, Michael Gove, qui envisageait également de quitter le gouvernement, se serait ravisé et aurait décidé de rester aux côtés de sa chef.

Une opération de charme lancée auprès des Britanniques

Mme May a lancé une opération de charme destinée aux Britanniques en matinée afin de les convaincre des bienfaits du projet d'accord, notamment en répondant aux questions des auditeurs de la radio LBC.

Pendant une demi-heure, elle a adopté un ton presque enjoué, assurant à l'un d'eux, qui l'appelait à démissionner, que le texte permettrait au Royaume-Uni de redevenir maître de son avenir.

Ses propos n'ont cependant pas convaincu le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, dont les 10 députés lui sont indispensables pour conserver une majorité absolue aux Communes, et qui entend s'opposer au projet d'accord.

La question irlandaise

Un manifestant opposé au Brexit proteste devant le parlement britannique, à Londres. Photo : Reuters/Hannah Mckay

Le statut de l'Irlande du Nord après le Brexit constitue le principal objet de dissension dans l’accord que Theresa May compte faire adopter.

La sortie du Royaume-Uni de l’espace économique européen forcerait en théorie le rétablissement d’une frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, qui est membre à part entière de l’UE.

Afin d’éviter cette situation qui serait catastrophique pour l’économie des deux Irlandes, l’accord défendu par Theresa May prévoit que l’Irlande du Nord restera soumise aux règles de l’UE, notamment sur les produits alimentaires et les normes sur les marchandises.

Ensuite, pour empêcher le durcissement de la frontière irlandaise et éviter une division entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, l’accord propose que le pays en entier reste dans l’union douanière européenne, le temps de trouver une solution permanente.

« J'ai moi-même des inquiétudes [à propos de l’Irlande du Nord], a admis vendredi la première ministre May sur les ondes de la radio LBC. Mais dans toute négociation, il faut faire des compromis », a-t-elle ajouté.

Cette position provoque la colère des partisans d’une rupture complète du Royaume-Uni avec l’Union européenne. Ils accusent Theresa May d’avoir trahi les promesses qu’elle avait faites aux Britanniques.

En plus de croiser le fer avec l’opposition et les opposants au Brexit, la première ministre May devra surveiller ses arrières alors que les rumeurs de mutinerie se multiplient depuis une semaine dans les rangs de son propre parti .